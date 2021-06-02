Кариньш пока не комментирует потенциальные изменения в правительстве

В интервью TV3 премьер сказал, что переговоры с партнерами по коалиции продолжаются, "они очень интересны, динамика возможна", но он будет делать заявления только тогда, когда появится ясность и ему будет что сказать.

Также он не ответил и на вопрос о будущем министра образования Илги Шуплински (Новая консервативная партия).

Между тем председатель фракции партии KPV LV в Сейме Марис Можвилло в разговоре с Латвийским радио допустил, что KPV LV может быть изгнана из правительства уже сегодня, после его встречи с Кариньшем.