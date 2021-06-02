Можвилло: KPV LV уже сегодня может быть изгнана из коалиции

Он рассказал, что сегодня в 9 часов приглашен на встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, который, вероятно, "поблагодарит за хорошую работу министров от KPV LV ".

Депутат выразил уверенность, что до сих пор KPV LV соблюдала коалиционное соглашение, и связывать нестабильность коалиции с этой партией было бы несправедливо.

Можвилло не согласен с тем, что KPV LV фактически распалась. По его мнению, партия как раз встала на путь укрепления, из нее вышли те, кто искал личных благ, и каждый день вступают новые члены. Теперь партия, укрепленная и очищенная, может все начать с нуля, считает политик.