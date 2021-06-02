"В масках живут черви". Ученые выявили самые популярные фейки о Covid-19

Распространение таких новостей называют "инфодемией" - "информационной эпидемией". Этот термин стал широко использоваться в 2020 году, когда пандемия коронавируса породила множество слухов.

Термин стала использовать даже Всемирная организация здравоохранения.

Как отмечают в ВОЗ, пандемия коронавируса - первая в истории, в ходе которой медиа и социальные сети использовались для информирования людей об опасностях заболевания. В то же время распространялись и "фейковая" информация.

Какие фейки распространялись на русском языке?

Антропологи Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) собрали список из 244 фейков и проследили динамику их распространения в соцсетях с начала 2020 года до середины мая 2021 года.

Исследовались различные соцсети, в том числе "Фейсбук", "ВКонтакте", "Твиттер", "Одноклассники". Было зафиксировано более 6 млн постов и репостов, воспроизводящих разные коронавирусные фейки.

"Оказалось, что инфодемия опережает эпидемию: больше всего "фейковых" постов появлялось в середине февраля - конце марта прошлого года, когда темп распространения самого вируса был еще сравнительно невысок", - говорится в сообщении исследователей.

График про фейки ФОТО: BBC

В начале пандемии больше всего распространялись псевдомедицинские советы и конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием коронавируса, следует из этой работы. К лету 2020 года их популярность была на минимуме - и вновь выросла с началом "второй волны" коронавируса.

В зимний сезон 2020-2021 года наибольшее распространение получили фейки о вреде прививок.

"Популярность слухов о вреде прививок от коронавируса связана с тем, что они упали на уже хорошо разработанную почву: разнообразные представления о вреде разных прививок существуют очень давно - в контексте коронавируса они просто актуализировались и немного поменяли содержание", - считает Александра Архипова, научный сотрудник РАНХиГС и специалист Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала.

Какие фейки о коронавирусе самые популярные?

Аналитики "Яндекс.Кью" выбрали по несколько популярных фейков из разных тематических групп и посмотрели, как часто они встречаются в запросах пользователей поисковика "Яндекса".

"Похоже, что в первую очередь людей интересовало самолечение: во всяком случае, больше всего запросов задавали про "Арбидол" и азитромицин, которые якобы помогают от коронавируса", - говорится в сообщении исследователей.

Самый популярный фейк - при Covid-19 надо принимать "Арбидол" и антибиотик азитромицин. Кроме того, большую популярность получил фейк о том, что при коронавирусе следует дышать парами водки и принимать имбирь.