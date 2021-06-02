Тихановская: после закрытия границ граждане Беларуси стали заложниками
После того, как Беларусь запретила покидать страну почти всем гражданам страны, они стали заложниками в своей стране, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
После того, как Беларусь запретила покидать страну почти всем гражданам страны, они стали заложниками в своей стране, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
"Мы понимаем, что сейчас жители Беларуси стали заложниками в своей стране - у тех, кого обвиняют, сейчас больше нет никакой возможности уехать из страны. Но эту ситуацию обусловил режим, не решения лидеров Европейского союза (ЕС), Лукашенко - тот, кто загнал страну в эту ситуацию", - сказала Тихановская журналистам в среду, 2 июня, в Вильнюсе.
Возможности выезда?
Она также сказала, что
"Это решения стран ЕС, мы не можем на них повлиять, но мы высказываемся за открытие сухопутных границ для белорусов, которым удалось вырваться", - сказала она.
Советник Тихановской Франтишек Вечерко сказал, что офис сейчас обсуждает с польским правительством и литовским МИД о возможности упростить белорусам пересечение границы.
"К сожалению, это очень сложно, потом что людей просто забирают из автобусов, автомобилей, их заворачивают без каких-либо объяснений. Мы требуем открыть границы, мы считаем, что Лукашенко нарушает международное право, нарушает фундаментальные права - право на передвижение. И мы будем работать над этим с международными организациями, включая ООН", - сказал Вечерко.
Минский режим 1 июня еще больше ограничил возможности граждан выехать из страны. Запрет распространяется и на граждан Беларуси, у которых есть виды на жительство за рубежом.