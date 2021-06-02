Ср, 2.06.2021
Я призываю всех получить вакцину против Covid-19. Если недостаточно выигрыша в миллион долларов, я не знаю, что еще нужно. Абия Бугенске, выиграла миллион долларов в лотерее вакцинации
Абия Бугенске, выиграла миллион долларов в лотерее вакцинации

Тихановская: после закрытия границ граждане Беларуси стали заложниками

Светлана Тихановская. ФОТО: JOHN THYS/AFP

После того, как Беларусь запретила покидать страну почти всем гражданам страны, они стали заложниками в своей стране, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Мы понимаем, что сейчас жители Беларуси стали заложниками в своей стране - у тех, кого обвиняют, сейчас больше нет никакой возможности уехать из страны. Но эту ситуацию обусловил режим, не решения лидеров Европейского союза (ЕС), Лукашенко - тот, кто загнал страну в эту ситуацию", - сказала Тихановская журналистам в среду, 2 июня, в Вильнюсе.

Возможности выезда?

Она также сказала, что

страны Евросоюза могли бы принять решение шире открыть свои границы для бегущих от режима белорусов.

"Это решения стран ЕС, мы не можем на них повлиять, но мы высказываемся за открытие сухопутных границ для белорусов, которым удалось вырваться", - сказала она.

Советник Тихановской Франтишек Вечерко сказал, что офис сейчас обсуждает с польским правительством и литовским МИД о возможности упростить белорусам пересечение границы.

"К сожалению, это очень сложно, потом что людей просто забирают из автобусов, автомобилей, их заворачивают без каких-либо объяснений. Мы требуем открыть границы, мы считаем, что Лукашенко нарушает международное право, нарушает фундаментальные права - право на передвижение. И мы будем работать над этим с международными организациями, включая ООН", - сказал Вечерко.

Минский режим 1 июня еще больше ограничил возможности граждан выехать из страны. Запрет распространяется и на граждан Беларуси, у которых есть виды на жительство за рубежом.

НАВЕРХ
Back