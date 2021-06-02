Тихановская: после закрытия границ граждане Беларуси стали заложниками

"Мы понимаем, что сейчас жители Беларуси стали заложниками в своей стране - у тех, кого обвиняют, сейчас больше нет никакой возможности уехать из страны. Но эту ситуацию обусловил режим, не решения лидеров Европейского союза (ЕС), Лукашенко - тот, кто загнал страну в эту ситуацию", - сказала Тихановская журналистам в среду, 2 июня, в Вильнюсе.

Возможности выезда?

Она также сказала, что

страны Евросоюза могли бы принять решение шире открыть свои границы для бегущих от режима белорусов.

"Это решения стран ЕС, мы не можем на них повлиять, но мы высказываемся за открытие сухопутных границ для белорусов, которым удалось вырваться", - сказала она.

Советник Тихановской Франтишек Вечерко сказал, что офис сейчас обсуждает с польским правительством и литовским МИД о возможности упростить белорусам пересечение границы.

"К сожалению, это очень сложно, потом что людей просто забирают из автобусов, автомобилей, их заворачивают без каких-либо объяснений. Мы требуем открыть границы, мы считаем, что Лукашенко нарушает международное право, нарушает фундаментальные права - право на передвижение. И мы будем работать над этим с международными организациями, включая ООН", - сказал Вечерко.