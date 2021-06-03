Группа рыбаков в Йемене выловила "плывучее золото" - китовую рвоту на 1,5 миллиона долларов

По данным Британского музея естественной истории, рвота кита также называется "морским сокровищем" и "плывучим золотом", потому что это редкость.

Рвота кита также известна как серая амбра, ароматное восковое вещество, которое образуется в пищеварительных органах кашалотов и используется в парфюмерии, также как ароматизатор.

Группа рыбаков в Аденском заливе поймала кашалота - зубастого кита - но рыбаки определили, что в желудке кита может содержаться амбра, поскольку вода имела специфический запах, который выделяет только амбра.