Группа рыбаков в Йемене выловила "плывучее золото" - китовую рвоту на 1,5 миллиона долларов
По данным Business Insider, рыболовная команда из 35 человек в Йемене выловила китовой рвоты или серой амбры на сумму около 1,5 миллиона долларов.
По данным Business Insider, рыболовная команда из 35 человек в Йемене выловила китовой рвоты или серой амбры на сумму около 1,5 миллиона долларов.
По данным Британского музея естественной истории, рвота кита также называется "морским сокровищем" и "плывучим золотом", потому что это редкость.
Рвота кита также известна как серая амбра, ароматное восковое вещество, которое образуется в пищеварительных органах кашалотов и используется в парфюмерии, также как ароматизатор.
Группа рыбаков в Аденском заливе поймала кашалота - зубастого кита - но рыбаки определили, что в желудке кита может содержаться амбра, поскольку вода имела специфический запах, который выделяет только амбра.
35 рыбаков продали амбру покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов за 1,5 миллиона долларов и равномерно распределили прибыль.