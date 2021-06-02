На следующей неделе по всей Латвии будет заметно частичное солнечное затмение

LAB пояснил, что это будет затмение средней величины, поскольку в максимальный момент оно покроет одну треть диаметра Солнца.

Начало затмения в Риге будет в 12:54, максимальная фаза, когда скрывается 31% диаметра Солнца, будет в 14:02, а закончится - в 15:09.

В других частях Латвии время и максимальная фаза будут немного отличаться.

В Лиепае все состоится на шесть минут раньше, а фаза будет аналогична рижской. В Колке все произойдет на четыре минуты раньше, максимальная фаза будет 33%. В Руйене будет похожая фаза, а время затмения будет аналогично рижскому. В Даугавпилсе же все случится на пять минут позже, чем в Риге, а фаза будет меньше - 28%.

В Латвии частичные солнечные затмения наблюдаются каждые два-шесть лет. Предыдущее частичное солнечное затмение в Латвии наблюдалось 11 августа 2018 года, а следующее ожидается относительно скоро - 25 октября 2022 года, когда Луна покроет более половины диаметра Солнца.

В свою очередь, полное солнечное затмение в каждом конкретном географическом месте бывает редко. В последний раз полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году, следующее будет только в 2142 году.

Интересны также так называемые кольцевые солнечные затмения. Затмение 10 июня этого года в районах Северного полюса Земли будет наблюдаться как кольцевое затмение. В Латвии кольцевое солнечное затмение будет наблюдаться 21 июня 2039 года.

Как пояснил LAB, солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично покрывает солнечный диск. В случае полного затемнения темнота наступает на несколько минут, а в случае частичного затемнения, в зависимости от фазы затмения, Солнце визуально напоминает круг с промежутком.

Коллективные наблюдения за солнечными затмениями не будут проводиться очно по эпидемиологическим соображениям, однако LAB предлагает как можно больше наблюдать за ними внутри домохозяйства и делиться результатами наблюдений в социальных сетях, используя хештег #saulesaptumsums.

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