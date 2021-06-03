Выборы самоуправлений: за два дня предварительного голосования проголосовало 54 317 человек

До 16:00 можно было проголосовать на 732 избирательных участках, а в Мадонском крае предварительное голосование продлится до 20:00.

Где голосовали?

Наибольшая активность наблюдается в Латгале, где свой выбор уже сделали 6,17%, или 10 852 избирателя. Чуть меньшая активность наблюдается в Видземе, где свой выбор сделали 6,03%, или 3841 избиратель.

В Курземе в предыдущие дни в голосовании приняли участие 5,22%, или 9 596 избирателей, а самая низкая активность наблюдалась в Земгале, где 4,79%, или 10 028 избирателей в течение двух дней сделали свой выбор.

В Латгале наибольшая активность была в Прейльском и Лудзенском краях. В Прейльском крае свой выбор сделали 1186 человек, или 8,16% от общего количества избирателей, а в Лудзенском крае- 7,94%, или 1448 человек.

В Видземе наибольший интерес избирателей зафиксирован в Саулкрастском самоуправлении, где свой выбор сделали 9,88%, или 764 избирателя. В Курземе самая высокая явка была в Вентспилсе, где за два дня проголосовали 1407 человек, или 6% от общего количества избирателей.

В свою очередь в Земгале свой выбор сделали 1209 человек, или 5,42% от общего количества избирателей.

В первый день предварительного голосования на выборах в самоуправления 31 мая проголосовали 15 614 человек, или 1,66% от общего количества избирателей.

Когда можно будет проголосовать?

Как сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии (CVK) Лаура Захарова, предварительное голосование на выборах в самоуправления продолжится также в пятницу, 4 июня, с 13:00 до 20:00. В Мадонском крае предварительное голосование пройдет 4 июня с 11.00 до 20.00.

В день выборов 5 июня избирательные участки будут работать с 7:00 до 20.00.

В первый день предварительного голосования в понедельник, 31 мая, на выборах проголосовало 15 614 человек, или 1,66% общего количества избирателей.

Выборы проходят в 40 избирательных округах - 34 краях и шести городах государственного значения. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

Меры безопасности

CVK призывает использовать возможность предварительного голосования людей, которые входят в группы риска Covid-19, так как во время предварительного голосования на участках, как правило, меньше людей.

На участках избиратели должны соблюдать меры безопасности - придерживаться дистанции два метра, дезинфицировать руки, носить маски, также рекомендуется пользоваться собственной авторучкой. Если у избирателя их не будет, он сможет получить одноразовую маску и авторучку на участке.

Что необходимо взять с собой?