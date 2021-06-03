Один из подозреваемых в убийстве Бункуса арестован в Украине за другое преступление

В конце зимы - начале весны группа латвийских следователей выехала в Киев для того, чтобы послушать показания подозреваемого.

Подозреваемый задержан в Украине по еще одному преступлению, не связанному с Латвией, но в ходе следствия он также начал давать показания в связи с убийством Бункуса.

Госполиция эту информацию не прокомментировала.

Во вторник начальник Государственной полиции Арманд Рукс заявил LTV, что мотив убийства Бункуса полиции понятен, более того, определенные лица имеют соответствующие процессуальные статусы.

Рукc сказал, что в ходе расследования полиция узнала новые факты и доказательства, чему способствовало сотрудничество полиции с правоохранительным агентством Европейского Союза Eiropols и другими странами.

На вопрос, возбуждено ли уголовное дело против человека по данному делу и есть ли подозреваемые, Рукс сказал, что в данном уголовном процессе определенные лица имеют соответствующий процессуальный статус. На вопрос, есть ли по этому делу подозреваемые, Рукс ответил: "Тоже, возможно".

Рукс добавил, что мотив преступления ясен и связан с профессиональной деятельностью Бункуса.