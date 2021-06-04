Подало в отставку правление Рижского центрального рынка

Как сообщили агентству LЕТА в управлении по связям с общественностью Рижской думы, чиновники проинформировали о своей отставке исполнительного директора Риги и акционера компании Яниса Ланге.

Ланге указал, что Центральный рынок нуждается в новом, сильном и решительном руководстве, которое обеспечит прибыльность предприятия, реализует необходимые изменения и примет необходимые решения для обеспечения современной, устойчивой и эффективной работы.

Для формирования нового правления SIA Rīgas centrāltirgus будет организован открытый конкурс, а до этого временными членами правления избраны нынешний руководитель юридического отдела компании Марис Скудра и директор финансового отдела Рижской думы Улдис Ракстиньш.

Как сообщалось ранее, в апреле в бывшем молочном павильоне Рижского центрального рынка была начата торговля промышленными товарами. Руководство Рижской думы возражало против такого решения, указав, что оно не согласовано с думой.

Галерея: Рижский центральный рынок

В руководстве рынка пояснили, что продажа промышленных товаров в молочном павильоне - краткосрочное решение. В 2020 году было принято решение снести торговые модули на площади Гоголя. В то время торговцам было обещано найти место для торговли промышленными товарами.

В свое время был начат проект по обновлению берегов канала, в ходе которого планировался ремонт рыбного павильона на рынке. Во время ремонта в молочный павильон планировалось перевести торговцев из рыбного павильона, однако проект был приостановлен.

Таким образом, молочный павильон оставался пустым, поэтому было принято решение временно разместить в нем торговцев промышленными товарами. Решение было принято на собрании акционеров при думе предыдущего созыва.

По словам Друвиниекса, расходы на открытие торговых точек для промышленных товаров составили 37 558 евро, и эти вложения окупятся примерно за три месяца. Доходы от продажи этих товаров за месяц составляют около 20 000 евро.

Он отметил, что примерно 60-65% торговцев переместились в молочной павильон из ранее снесенных павильонов для торговли промышленными товарами.

На размещение торговых точек для продажи промтоваров было потрачено 37 558 евро. Эти вложения окупятся примерно за три месяца. Доход от продажи этих товаров за месяц составляет около 20 000 евро.

Друвиниекс также сообщил, что молочный павильон еще до ремонта лишь условно оправдывал свое название. Только около 30% всех торговцев продавали молочные продукты. Все эти торговцы переехали в гастрономический павильон.

О Рижском центральном рынке

По информации Firmas.lv, в 2019 году оборот SIA Rīgas centrāltirgus составил 7,3 миллиона евро, а убыток - 216 000 евро.