Со следующей недели снова надо соблюдать самоизоляцию, приезжая из Великобритании

Изоляцию снова нужно соблюдать при въезде из Великобритании.

Также список безопасных стран пополнили Польша, Монако и Сан-Марино.

Порог самоизоляции в Латвии в настоящее время установлен на уровне 50 случаев на 100 000 жителей. В Великобритании этот показатель вырос и составляет сейчас 64,4 случая Covid-19 на 100 000 населения.

Самоизоляция в Латвии должна по-прежнему соблюдаться при возвращении из Эстонии, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Кипра, Португалии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Ирландии и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо.

SPKC по-прежнему не рекомендует латвийцам выезжать за границу, потому что посещение других стран считается фактором высокого риска - в некоторых странах наблюдается не только рост заболеваемости Covid-19, но и циркулируют другие штаммы этого вируса, которые еще не выявлены в Латвии.