Вход воспрещен: в Валге ресторан отказался пускать членов правительства и волостного старейшину

По словам работника по обслуживанию клиентов ресторана Вардануша Манукьяна, табличка появилась на двери в четверг. Он сказал, что идея создать вывеску пришла к владельцу предприятия Олегу Ивженко, когда он попросил для своих сотрудников компенсацию заработной платы у Кассы по безработице и помощь у волостной управы Валга, но ничего не получил, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Когда правительство пообещало открыть уличные террасы ресторанов, владелец ресторана, по словам Манукьяна, отправился в Кассу по безработицы посоветоваться, следует ли ему сократить сотрудников, поскольку только при открытии террас работы по-прежнему будет мало.

По его словам, Ивженко ответили в Кассе по безработице, что предприятие получит пособие и ему следует при возможности сохранить рабочие места для своих сотрудников.

По словам Манукьяна, позднее выяснилось, что пособия все-таки ждать не стоит. Он говорит, что Ивженко также написал волостному старейшине Монике Рогенбаум, но ответа не последовало.

Рогенбаум подтвердила в соцсетях, что ей действительно на прошлой неделе пришло письмо из ресторана с просьбой получить пособие. По словам старейшины, она направила письмо специалисту по развитию и предпринимательству, чтобы получить разъяснение, почему предприятие не получило пособие от Кассы по безработице и что можно предпринять в такой ситуации.

"У волостного старейшины нет права просто кому-то переводом направить деньги", - добавила она.

По словам Рогенбаум, в настоящее время в волости Валга нет распорядка, согласно которому компании, не получившие поддержки из других источников, могут все-таки ходатайствовать о помощи. По ее словам, волость займется этим.