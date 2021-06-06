Национальное объединение получило представительство в 34 муниципалитетах
Национальный объединение (НО) получили представительство в 34 муниципалитетах, став самой географически представленной коалиционной партией, сообщает агентсву LETA объединение.
Национальный объединение (НО) получили представительство в 34 муниципалитетах, став самой географически представленной коалиционной партией, сообщает агентсву LETA объединение.
Председатель НО Райвис Дзинтарс отметил, что объединение во многих местах показало лучшие результаты, чем на предыдущих местных выборах.
"Мы также видим, что люди ценят достижения муниципалитетов, которыми мы руководим, поскольку некоторые из них одержали не только одну убедительную победу, но и более половины мандатов советов.
Так же, как избиратели выразили нам свою поддержку, мы благодарны всем, кто был мотивирован, пошел на выборы и отдал твой голос именно НО", - сказал Дзинтарс.
Как сообщило НО, абсолютное большинство депутатов набрано в Сигулдском, Огрском и Бауском краях. В этих муниципалитетах более половины мандатов будет отдано командам, представляющим НО, лидеры которых до сих пор были главами соответствующих муниципалитетов. Победа также была одержана в Смилтенском и Талсинском краях - эти муниципалитеты до сих пор возглавляло НО.
В то же время в ряде самоуправлений партии удалось добиться второго лучшего результата - в краях Южное Курземе, Добеле, Айзкраукле, Саласпилсском и Прейльском краях. Второй лучший результат был получен в Юрмале и Резекне, а третий лучший результат - в Елгаве. Есть также представительства в Лиепае и Вентспилсе, где до сих пор не было представителей партий в муниципальных советах.