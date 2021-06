Полиция Москвы задержала участника одиночного пикета Руслана Осипова. Он стоял напротив Мавзолея Ленина на Красной площади и держал в руках плакат, на котором было написано Wake up we have a tsar again ("Проснитесь, у нас снова царь"). Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "ОВД-Инфо".