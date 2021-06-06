Оппозиционер Дмитрий Гудков уехал из России

"Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что, если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста.

Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", - пишет политик в своем Телеграм-канале.

Дмитрий Гудков думает, что уголовное дело, по которому он считается подозреваемым, возбуждено "исключительно чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования".

Его решение поддержали родные и близкие люди, потому что в их адрес также поступила информация об угрозах и рисках.

Супруга Дмитрия Гудкова Валерия подтвердила подлинность сообщения мужа в соцсетях.

По данным источника "Интерфакса", Дмитрий Гудков уехал из России через пропускной пункт "Троебортное - Бачевск" в Брянской области.

"Уехав, Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, так что в ближайшее время следствие может обратиться в суд и попросить заменить ее на иную, вплоть до заочного ареста", - сказал собеседник агентства.