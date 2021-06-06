Пн, 7.06.2021
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Больше 500 пассажиров не попали на рейсы в Рижском аэропорту из-за неправильных ковид-документов

ФОТО: inese.online/Shutterstock

За пять месяцев этого года в аэропорту Риги 534 пассажирам, или 0,2% желающих попасть на рейс, было отказано в полете из-за отсутствия документов на Covid-19, сообщила LETA представитель аэропорта Лаура Кулакова.

В мае был зарегистрирован 161 такой случай.

Отказ получили лица, не сдавшие тест в установленный срок, не заполнившие регистрационные формы, а также другие документы.

"Многие пассажиры прибывают, не имея всех необходимых документов, потому что они не до конца во всем разобрались или в последнюю минуту случились какие-то изменения. Если нет всех документов, мы не можем пустить пассажира на борт", - сказала представитель аэропорта.

Кулакова пояснила, что с ростом количества пассажиров аэропорту становится все сложнее проверять документы вылетающих.

Уже сообщалось, что из-за Covid-19 за пять месяцев этого года в Рижском аэропорту было обслужено всего около 248 тысяч пассажиров, что на 80% меньше, чем за соответствующий период год назад.

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