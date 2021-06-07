Пн, 7.06.2021
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Дарья Мельникова, актриса
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Латвиец обвиняется в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней - ему грозит пожизненное заключение

ФОТО: pixabay.com

Видземский районный суд начал рассматривать уголовное дело, по которому в изнасиловании несовершеннолетних падчериц и автомобильного попутчика обвиняется мужчина.

Мужчина обвинялся по пяти статьям Уголовного кодекса - разврат, изнасилование, сексуальное насилие, жестокость и насилие в отношении несовершеннолетнего, а также угроза убийства и причинения тяжких телесных повреждений, сообщили LETA в прокуратуре.

За эти преступления мужчине грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок до 20 лет.

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый в период с 2005 по 2013 года, проживая в одном хозяйстве с малолетней, а позднее - несовершеннолетней дочерью своей сожительницы против ее воли совершал с ней развратные действия и половые акты.

Обвиняемый также совершил те же действия со второй несовершеннолетней дочерью своей сожительницы в период с 2005 по 2006 год.

Обвиняемый в марте 2007 года взял на дороге голосовавшую попутчицу и, применяя насилие и угрозы, изнасиловал ее, выяснили следователи.

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