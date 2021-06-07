Сегодня местами ожидаются грозовые ливни

Во второй половине дня и вечером в отдельных регионах Видземе и Латгале ожидаются грозы и ливни с усилением ветра до 18 метров в секунду.
Воздух прогреется до +24…+27 градусов, температура воздуха на побережье составит +19…+24 градуса.
В Риге сохранится ясная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, температура составит до +23 градусов.
В Рижском заливе вода местами прогрелась до +20 градусов
На побережье Рижского залива от Колки до Лиласте вода прогрелась до +16...+20 градусов, свидетельствуют метеорологические данные.
В Саулкрастском и Лимбажском краях, а также в открытом море в Курземе температура воды составляет всего +9...+14 градусов.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в реках и озерах температура воды в понедельник составляет +15...+20 градусов.