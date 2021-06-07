Вакцину от ВИЧ не изобрели и спустя 40 лет. Почему?

40 лет назад, 5 июня 1981 года, Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь - СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). СПИД является конечной стадией ВИЧ-инфекции - заболевания, вызываемого вирусом иммунного дефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной системы. ВИЧ уже унес более 33 миллионов жизней. По данным ВОЗ, в конце 2019 года в мире насчитывалось 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ.

В российском обществе ВИЧ является стигмой, поскольку многие до сих пор ошибочно считают, что им болеют только представители сексуальных меньшинств и наркозависимые. Между тем уже давно установлено, что ВИЧ передается при незащищенном половом акте, переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку.

Несмотря на то, что с момента обнаружения этого заболевания прошло уже сорок лет, вакцины против ВИЧ до сих пор нет. Почему? Ответ прост: вирус иммунодефицита человека - хамелеон среди всех других вирусов, он постоянно изменяется, мутирует, что сводит на нет все попытки ученых создать вакцину от ВИЧ.

Как выглядит вирус иммунодефицита человека

Вирус иммунодефицита человека имеет сложную трехмерную структуру поверхности, при этом половина ее покрыта сахарной оболочкой, гликолизирована, как говорят ученые. Именно гликолизированные поверхности блокируют действие вакцины.

Если бы ВИЧ вел себя так, как остальные вирусы, это бы существенно облегчило задачу разработчикам вакцины. Но вирус иммунодефицита человека постоянно и очень быстро меняет свою оболочку. Чтобы одержать победу над этим вирусом, иммунная система должна его распознать, но его быстрые мутации ведут к том, что иммунитет не видит в нем опасности.

Вирус иммунодефицита человека принадлежит к группе ретровирусов. Они обладают способностью сохранять свой ДНК-геном в клетке человека. Ученые уже многие годы пытаются понять, как размножаются ретровирусы, чтобы разработать стратегию борьбы с ними. Но пока безрезультатно.

Какие вакцины разрабатываются против ВИЧ

Разработка вакцины под названием HVTN 7026, которая началась в 2016 году в Южной Африке, вызвала большие надежды. 5407 человек, ВИЧ-негативных, в возрасте от 18 до 35 лет, принимали участие в испытаниях этой вакцины. При вакцинации использовался метод Prime Boost, при котором комбинировали две прививки. Во время первой (Prime) вакцины человек получал совсем другую сыворотку, чем во время второй (Boost). Таким образом шансы для иммунной системы должны были удвоиться, но этого не произошло.

Основой для HVTN 7026 послужила вакцина RV 144. Это единственная сыворотка, которая во время испытаний в Таиланде показала довольно скромный уровень эффективности в 31 процент. Правда, эта вакцина способна защищать человека от вируса лишь на протяжении нескольких месяцев. В феврале 2020 года ее испытания были прерваны, потому что не наблюдалось очевидного успеха.

Следующей попыткой разработать вакцину от ВИЧ/СПИДа стал проект MOSAICO. Он так же был основан на методе комбинирования двух вакцин. Вакцину MOSAICO тестировали на обезьянах и результаты были многообещающими. С помощью этой вакцины риск заражения ВИЧ/ СПИДом в 90 процентах случаев мог бы уменьшиться. С конца 2019 года в США проходят клинические испытания этой вакцины. 3800 человек принимают в них участие.

Третья вакцина разрабатывается под названием IMBOKODO. В ее испытаниях участвуют 2600 человек из различных африканских стран. Эффективность вакцины пока составляет 67 процентов. Ее испытания закончатся в феврале 2022 года.

Пока, уверены ученые, любая из разработанных вакцин не сможет обеспечить 100 процентную защиту от ВИЧ. Но успехом считалась бы вакцина, которая обеспечивала бы от 60 до 70 процентов защиты. До этого момента остается лишь возможность лечить ВИЧ/СПИД антиретровирусными препаратами.

Почему важна доконтактная профилактика