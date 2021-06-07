Крепленые вина: быстрый хмель или изысканное удовольствие?

Подборка интересныых фактов о пяти самых популярных крепленых винах, которые стоит изучить, потягивая бокал-другой на летней террасе.
1. Самые популярные крепленые вина нашей родины - вермуты!
Самый популярный вид крепленого вина в Латвии, которое хоть раз пробовали почти все, кто пьет алкоголь, но у большинства он даже не ассоциируется с вином - это вермут! Да, вы не ослышались, классический вермут по своей сути является крепленым вином, обогащенным ароматом различных специй и трав, водкой и карамелью. Существует легенда, что вермут создал сам Гиппократ, который решил добавить в вино экстракт горькой полыни и других трав. Именно от немецкого названия полыни несколько веков спустя и произошло название "вермут".
Поэтому в следующий раз, когда будешь пить вермут, помни, что на самом деле пьешь вино!
2. Классика крепленых вин - портвейн
Хотя портвейн уже стал именем нарицательным, которое обозначает все крепленые вина, на самом деле портвейном можно называть только крепленое вино, произведенное в Португалии, в долине Дору.
Первая часть названия портвейна произошла не от названия страны Португалии, как сначала может показаться, а от слова "порто" - порт.
В Португалии производят и другие крепленые вина, но портвейн делают только виноделы Дору. Портвейн готовится при помощи добавления спирта во время брожения сока, спирт прекращает процесс брожения и сохраняет часть содержащегося в соке сахара, который и придает вину приятный сладкий вкус. Есть два основных вида портвейна - золотистый Tawny, который как минимум 8-10 лет выдерживают в деревянных бочках, и рубиново-красный Port Ruby, который 5 лет выдерживают в стальных емкостях. На полках магазинов также можно найти портвейны WhitePort и Rose, потому что виноделы, как и другие производители, идут в ногу со временем. Вино сладкое, ароматное и, не будем скрывать, крепкое - именно портвейн принес Португалии славу в мире ценителей изысканных напитков.
3. Мадера, которая нагревается в козьих шкурах
Мадейра - это не просто прекрасный остров, на его жарком солнце производится вино, содержание алкоголя в котором достигает 18-20%. Неповторимым вкус этого вина делает многовековая технология производства - мадера бродит под очень жаркими лучами солнца.
В наше время вино держат на стеклянных лоджиях, где напиток в течение всего процесса брожения находится в оптимальных условиях и смена температуры воздуха на него не влияет.
Однако в древние времена мадера бродила в козьих шкурах, которые рабы носили на себе под палящим солнцем. Когда сок достигал температуры ~60 градусов, к нему добавляли дистиллят, который не только останавливал процесс брожения, но и помогал сохранить присутствующий в соке сахар и сладкий вкус вина. Между прочим мадеру нельзя пить сразу после нагревания. Перед тем, как этот напиток попадет на стол ценителя вина, его фильтруют, переливают в деревянные бочки и по крайней мере два года держат в прохладном винном погребе. Чтобы улучшить аромат и вкус вина, бочки открывают, позволяя вину "дышать" воздухом, а перед разливом в бутылки смешивают вина разного возраста и цвета. И хотя слово "Мадейра" у нас в первую очередь ассоциируется с островом, куда многие хотели бы поехать в путешествие, вино с почти таким же названием определенно стоит попробовать.