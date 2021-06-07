Крепленые вина: быстрый хмель или изысканное удовольствие?

Подборка интересныых фактов о пяти самых популярных крепленых винах, которые стоит изучить, потягивая бокал-другой на летней террасе.

1. Самые популярные крепленые вина нашей родины - вермуты!

Самый популярный вид крепленого вина в Латвии, которое хоть раз пробовали почти все, кто пьет алкоголь, но у большинства он даже не ассоциируется с вином - это вермут! Да, вы не ослышались, классический вермут по своей сути является крепленым вином, обогащенным ароматом различных специй и трав, водкой и карамелью. Существует легенда, что вермут создал сам Гиппократ, который решил добавить в вино экстракт горькой полыни и других трав. Именно от немецкого названия полыни несколько веков спустя и произошло название "вермут".

Поэтому в следующий раз, когда будешь пить вермут, помни, что на самом деле пьешь вино!

2. Классика крепленых вин - портвейн

Хотя портвейн уже стал именем нарицательным, которое обозначает все крепленые вина, на самом деле портвейном можно называть только крепленое вино, произведенное в Португалии, в долине Дору.

Первая часть названия портвейна произошла не от названия страны Португалии, как сначала может показаться, а от слова "порто" - порт.

В Португалии производят и другие крепленые вина, но портвейн делают только виноделы Дору. Портвейн готовится при помощи добавления спирта во время брожения сока, спирт прекращает процесс брожения и сохраняет часть содержащегося в соке сахара, который и придает вину приятный сладкий вкус. Есть два основных вида портвейна - золотистый Tawny, который как минимум 8-10 лет выдерживают в деревянных бочках, и рубиново-красный Port Ruby, который 5 лет выдерживают в стальных емкостях. На полках магазинов также можно найти портвейны WhitePort и Rose, потому что виноделы, как и другие производители, идут в ногу со временем. Вино сладкое, ароматное и, не будем скрывать, крепкое - именно портвейн принес Португалии славу в мире ценителей изысканных напитков.

3. Мадера, которая нагревается в козьих шкурах

Мадейра - это не просто прекрасный остров, на его жарком солнце производится вино, содержание алкоголя в котором достигает 18-20%. Неповторимым вкус этого вина делает многовековая технология производства - мадера бродит под очень жаркими лучами солнца.

В наше время вино держат на стеклянных лоджиях, где напиток в течение всего процесса брожения находится в оптимальных условиях и смена температуры воздуха на него не влияет.