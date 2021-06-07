Вт, 8.06.2021
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Крепленые вина: быстрый хмель или изысканное удовольствие?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/barmalini

О крепленых винах слышали почти все, однако этот сегмент алкогольных напитков незаслуженно редко освещают лучи славы, так как большая часть общества считает, что крепленые вина - это дешевое разбавленное водкой вино для быстрого достижения состояния опьянения. На самом деле мир крепленых вин красочен, разнообразен и стоит изучения - путешествие в мир крепленых вин раскроет вам много легенд и позволит получить удовольствие от необыкновенного вкусового наслаждения.  

Подборка интересныых фактов о пяти самых популярных крепленых винах, которые стоит изучить, потягивая бокал-другой на летней террасе.

1. Самые популярные крепленые вина нашей родины - вермуты!

Самый популярный вид крепленого вина в Латвии, которое хоть раз пробовали почти все, кто пьет алкоголь, но у большинства он даже не ассоциируется с вином - это вермут! Да, вы не ослышались, классический вермут по своей сути является крепленым вином, обогащенным ароматом различных специй и трав, водкой и карамелью. Существует легенда, что вермут создал сам Гиппократ, который решил добавить в вино экстракт горькой полыни и других трав. Именно от немецкого названия полыни несколько веков спустя и произошло название "вермут".

Поэтому в следующий раз, когда будешь пить вермут, помни, что на самом деле пьешь вино!

2. Классика крепленых вин - портвейн

Хотя портвейн уже стал именем нарицательным, которое обозначает все крепленые вина, на самом деле портвейном можно называть только крепленое вино, произведенное в Португалии, в долине Дору.

Первая часть названия портвейна произошла не от названия страны Португалии, как сначала может показаться, а от слова "порто" - порт.

В Португалии производят и другие крепленые вина, но портвейн делают только виноделы Дору. Портвейн готовится при помощи добавления спирта во время брожения сока, спирт прекращает процесс брожения и сохраняет часть содержащегося в соке сахара, который и придает вину приятный сладкий вкус. Есть два основных вида портвейна - золотистый Tawny, который как минимум 8-10 лет выдерживают в деревянных бочках, и рубиново-красный Port Ruby, который 5 лет выдерживают в стальных емкостях. На полках магазинов также можно найти портвейны WhitePort и Rose, потому что виноделы, как и другие производители, идут в ногу со временем. Вино сладкое, ароматное и, не будем скрывать, крепкое - именно портвейн принес Португалии славу в мире ценителей изысканных напитков.

3. Мадера, которая нагревается в козьих шкурах

Мадейра - это не просто прекрасный остров, на его жарком солнце производится вино, содержание алкоголя в котором достигает 18-20%. Неповторимым вкус этого вина делает многовековая технология производства - мадера бродит под очень жаркими лучами солнца.

В наше время вино держат на стеклянных лоджиях, где напиток в течение всего процесса брожения находится в оптимальных условиях и смена температуры воздуха на него не влияет.

Однако в древние времена мадера бродила в козьих шкурах, которые рабы носили на себе под палящим солнцем. Когда сок достигал температуры ~60 градусов, к нему добавляли дистиллят, который не только останавливал процесс брожения, но и помогал сохранить присутствующий в соке сахар и сладкий вкус вина. Между прочим мадеру нельзя пить сразу после нагревания. Перед тем, как этот напиток попадет на стол ценителя вина, его фильтруют, переливают в деревянные бочки и по крайней мере два года держат в прохладном винном погребе. Чтобы улучшить аромат и вкус вина, бочки открывают, позволяя вину "дышать" воздухом, а перед разливом в бутылки смешивают вина разного возраста и цвета. И хотя слово "Мадейра" у нас в первую очередь ассоциируется с островом, куда многие хотели бы поехать в путешествие, вино с почти таким же названием определенно стоит попробовать.

4. Итальянская марсала

Возможно, марсала появилась благодаря британским морякам, которые хотели привезти итальянское вино на родину и добавили в него немного бренди, чтобы вино выдержало долгую дорогу и не испортилось. Однако факт остается фактом - этот метод позволил сицилийским виноделам раскрыть секрет, который помог им создать известное итальянское крепленое вино. О создании марсалы не ходит столько легенд, как о других родственных винах Старого света, однако это качественный, изысканный и стоящий внимания напиток, который часто выступает прекрасным дополнением к различным блюдам.

5. Херес, или шерри

Почетное место в списке крепленых вин однозначно занимает херес, который больше известен под британским названием "шерри". Не смущайтесь, шерри - это не только напиток, которым в британских комедийных сериалах постоянно балуются зажиточные дамы, на самом деле шерри - это один из королей мира крепленых вин, который создали горячие и темпераментные испанцы.

К тому же название "шерри" не имеет никакого отношения к вишне (cherry, англ.), это просто интерпретация сложно произносимого для англичан испанского слова Jerez ("херес"), которое произошло от названия испанского города.

Херес - вино крепостью 12-25% градусов, которое, вероятно, возникло при разбавлении вина или воды спиртовым дистиллятом для того, чтобы их можно было безопасно транспортировать. Однако со временем технология производства хереса значительно улучшилась, и сейчас это точно не слегка разбавленная водка. Мировую славу херес приобрел как благодаря испанскому королевскому дому, который возвел употребление этого напитка в модный ритуал высшего общества, так и благодаря краже 3000 винных бочек. Именно эти украденные бочки, которые вывезли из Испании и успешно продали в разных странах, принесли хересу мировую славу и небывалый спрос. Херес делают из винограда с тонкой шкуркой, его особым образом транспортируют, отжимают и доводят до брожения.

В производстве этого вина особую роль играют маленькие существа - бактерии: для брожения хорошего хереса необходимо, чтобы во время созревания винограда на нем осела пыльца растений, которые содержат колонии бактерий.

Во время брожения сока винную бочку покрывает небольшой слой плесени, который испанцы романтично называют "цветочным покрывалом", - чем толще слой, тем более утонченным и ароматным будет вино. Со временем этот слой пропадает, распадается и оседает на дне бочки, делая особо ценным не только само вино, но и бочку, которую потом используют для производства хорошего виски. Производство хереса - легенда, а сам напиток - приключение, которым стоит насладиться.

Разбор от AlkOutlet.

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