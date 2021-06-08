В Праге Тихановскую приняли как избранного президента
В понедельник, 7 июня, глава сената Чехии Милош Выстрчил представил изгнанного лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую во время ее визита в Прагу как "избранного президента Беларуси".
В понедельник, 7 июня, глава сената Чехии Милош Выстрчил представил изгнанного лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую во время ее визита в Прагу как "избранного президента Беларуси".
Глава сената также осудил авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко за нежелание отказаться от власти.
"Выборы в авторитарной Беларуси были несвободными, несправедливыми, неправильными и незаконными", - сказал Выстрчил.
Светлана Тихановская поблагодарила Чехию за поддержку, в том числе за оказание медицинской помощи сторонникам оппозиции.
Лидер оппозиции еще раз осудила минский режим за арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске две недели назад, когда белорусские власти настояли на том, чтобы там приземлился самолет Ryanair.
В связи с этим событием белорусская оппозиция снова оказалась в центре внимания мировой общественности.
"Никто больше не сомневается в том, что руководство Беларуси - "террористы" и что эти люди должны быть изгнаны", - сказала Тихановская.
Она добавила, что готовится новая волна протестов.
В рамках визита Светлана Тихановская также встретится с премьер-министром Андреем Бабишем, министром иностранных дел Якубом Кулханеком и президентом Милошем Земаном.
Она призывает страны Европейского союза оказать давление на Лукашенко, чтобы он вступил в диалог с оппозицией и чтобы смогли произойти демократические политические изменения.