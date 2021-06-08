Вт, 8.06.2021
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Как средства защиты растений влияют на опылителей?

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/ Federico Respini

В прошлом году Государственная служба защиты растений (VAAD) провела 1874 контрольные проверки* использования средств защиты растений (СЗР) и констатировала, что в 2020 году не зафиксировано ни одного случая гибели пчел в результате использования СЗР. Для создания построенных на уважении отношений с соседями и защиты пасек, VAAD разъясняет требования и приводит правила хорошей практики, которых стоит придерживаться как растениеводам, так и пчеловодам.

VAAD напоминает, что еще до регистрации СЗР в Латвии находящиеся в его составе активные вещества тщательно анализируются на уровне Европейского союза. Влияние средства на пчел, а также других опылителей анализируется как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В полевых условиях детально анализируется поведение пчел, активность питания, развитие и сила колонии, ее способности к зимовке, смертность, развитие пчелиных маток и т. д. Оценка риска любого СЗР (например, инсектицида, фунгицида или гербицида и др..) в Европейском союзе производится по единым принципам. В случае, если в практическом исследовании (заключительный этап) выявляется возможный риск, применяются ограничивающие риски меры.

"И в этом году в публичном пространстве звучат громкие опасения о гибели пчелиных семей из-за использования средств защиты растений. VAAD каждый год получает жалобы и оперативно реагирует, чтобы упразднить потенциальные риски, однако при посещении инспектор часто констатирует, что оснований для штрафа нет. Нередко жалобы связаны с тем, что во время цветения культурных растений используются фунгициды и дополнительное удобрение, использование которого не ограничено и не влияет на безопасность пчел и других опылителей, использование средства не наносит вреда пчелам. Однако сторонний наблюдатель может не знать этого, поэтому каждый год мы объясняем, как поступать в ситуации, когда возникает подозрение о несоответствующем опрыскивании", - отмечает Вентс Эзерс, директор VAAD.

"Растениеводам необходимо помнить, что средства защиты растений все же являются ядом, который предназначен для сдерживания роста растений, грибов, улиток, насекомых и даже млекопитающих, поэтому простое соблюдение правил нормативных актов помогает снизить вредное влияние яда на медоносных пчел, других опылителей и природу в целом. Во имя лучших отношений можно искать различные решения, например, рядом с полями, где будут использованы средства защиты растений, растениевод мог бы разместить информационные плакаты с названием поля и своим номером телефона, по которому пчеловод или кто-либо другой, в случае возникновения необходимости, мог бы с ним связаться. В природе все взаимосвязано - растениеводы не могут без пчеловодов, в свою очередь, пчеловоды - без растениеводов, поэтому мы призываем к взаимопониманию и уважению работы друг друга", - говорит Арманд Краузе, председатель правления Латвийского общества пчеловодов.

VAAD напоминает, что СЗР разрешено использовать только в тех целях и против тех вредоносных организмов, которые обозначены на маркировке.

Обязанность фермера всегда соблюдать требования, указанные на маркировке, в том числе правило использовать инсектициды только в то время, когда опылители не активны (с 22:00 до 5:00) и производить распыление средства только при силе ветра, не превышающей 4 м/с. Если распылитель оснащен дополнительными устройствами промышленного производства (вспомогательное оборудование), которые снижают влияние ветра на распыление, обеспечивая попадание распыляемого только на предполагаемую площадь обработки, растения можно опрыскивать и тогда, когда скорость ветра не превышает 8 м/с.

В целях максимального исключения рисков для пчел и других опылителей, хорошая сельскохозяйственная практика:

1) Призывает растениеводов:

  • своевременно связаться с владельцем пчелиной пасеки и предупредить о распылении,
  • не опрыскивать цветущие растения и использовать СЗР только после опадания лепестков, в том числе не использовать гербициды для ограничения сорных трав во время цветения культурных растений в фруктовых и ягодных садах,
  • распылять как можно ближе к вредителям,
  • создавать буферные зоны между местами обитания опылителей и площадями, обрабатываемыми СЗР,
  • обеспечить природные места обитания – создать, так называемые, гостиницы для насекомых, - не косить канавы и кромки леса, пока не отцветут дикие травы, сеять цветущие растения в буферных зонах,
  • по требованию разъяснять жителям округи и всем интересующимся, какие работы происходят на поле.

2) Призывает пчеловодов:

  • Своевременно ознакомиться с культурными растениями, выращиваемыми на возможной территории медосбора пчел – как около стационарных пчелиных пасек, так и около кочевых. Особое внимание необходимо обратить на находящиеся в непосредственной близости от пчелиной пасеки посевы цветущего рапса или любых других цветущих культурных растений, где разрешается использование инсектицидов в период, когда опылители не активны (с 22:00 до 5:00).
  • Взаимодействовать с фермерами, которым принадлежат окружающие территории, где выращиваются зерновые или рапс, чтобы вовремя узнать, какие инсектициды планируется использовать, и предусмотреть возможность вовремя предупредить друг друга о планируемых действиях. Наиболее распространенные упреки пчеловодам со стороны использующих СЗР фермеров заключаются в размещении переносных ульев у полей без предварительного предупреждения хозяина поля. Размещая пчелиные ульи на временную стоянку, пчеловод должен указать, разместить или нарисовать свой номер телефона (возможно, и название временной стоянки ульев), по которому в случае необходимости с пчеловодом может связаться фермер или кто-либо другой, если будет нужно.
  • Если пчеловод получает всю необходимую информацию от пользователя СЗР, а в отношении распыляемых средств (гербициды, фунгициды, дополнительное удобрение) не установлены ограничения, обеспечивающие безопасность пчел или других опылителей, у пчеловода нет оснований для беспокойства. Однако он всегда может договориться с владельцем поля о том, что тот будет его информировать о распылении любого СЗР или инсектицида.
  • Если у пчеловода возникают обоснованные подозрения о применении инсектицида без соблюдения ограничивающих использование правил, и пчеловод не может получить информацию о том, что распыляется, то, чтобы прояснить ситуацию, необходимо незамедлительно информировать руководителя ближайшего регионального отделения VAAD о ситуации и месте, где находятся обрабатываемые поля и пчелиная пасека.

Если пчеловод уже констатировал массовую гибель пчел (перед ульем находятся сотни погибших пчел) во время сбора нектара, необходимо незамедлительно проинформировать руководителя ближайшего регионального отделения о ситуации и месте, где находятся обрабатываемые поля и пчелиная пасека.

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