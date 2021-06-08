Как средства защиты растений влияют на опылителей?

VAAD напоминает, что еще до регистрации СЗР в Латвии находящиеся в его составе активные вещества тщательно анализируются на уровне Европейского союза. Влияние средства на пчел, а также других опылителей анализируется как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В полевых условиях детально анализируется поведение пчел, активность питания, развитие и сила колонии, ее способности к зимовке, смертность, развитие пчелиных маток и т. д. Оценка риска любого СЗР (например, инсектицида, фунгицида или гербицида и др..) в Европейском союзе производится по единым принципам. В случае, если в практическом исследовании (заключительный этап) выявляется возможный риск, применяются ограничивающие риски меры.

"И в этом году в публичном пространстве звучат громкие опасения о гибели пчелиных семей из-за использования средств защиты растений. VAAD каждый год получает жалобы и оперативно реагирует, чтобы упразднить потенциальные риски, однако при посещении инспектор часто констатирует, что оснований для штрафа нет. Нередко жалобы связаны с тем, что во время цветения культурных растений используются фунгициды и дополнительное удобрение, использование которого не ограничено и не влияет на безопасность пчел и других опылителей, использование средства не наносит вреда пчелам. Однако сторонний наблюдатель может не знать этого, поэтому каждый год мы объясняем, как поступать в ситуации, когда возникает подозрение о несоответствующем опрыскивании", - отмечает Вентс Эзерс, директор VAAD.

"Растениеводам необходимо помнить, что средства защиты растений все же являются ядом, который предназначен для сдерживания роста растений, грибов, улиток, насекомых и даже млекопитающих, поэтому простое соблюдение правил нормативных актов помогает снизить вредное влияние яда на медоносных пчел, других опылителей и природу в целом. Во имя лучших отношений можно искать различные решения, например, рядом с полями, где будут использованы средства защиты растений, растениевод мог бы разместить информационные плакаты с названием поля и своим номером телефона, по которому пчеловод или кто-либо другой, в случае возникновения необходимости, мог бы с ним связаться. В природе все взаимосвязано - растениеводы не могут без пчеловодов, в свою очередь, пчеловоды - без растениеводов, поэтому мы призываем к взаимопониманию и уважению работы друг друга", - говорит Арманд Краузе, председатель правления Латвийского общества пчеловодов.

VAAD напоминает, что СЗР разрешено использовать только в тех целях и против тех вредоносных организмов, которые обозначены на маркировке.