В Беларуси освободили активистов Союза поляков. Об этом попросил Назарбаев
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала ситуацию с освобождением трех членов Союза поляков.
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала ситуацию с освобождением трех членов Союза поляков.
"Разговор президента Беларуси с первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым состоялся в середине апреля. Вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда", - сказала она и уточнила, что с польской стороной Лукашенко ничего не обсуждал.
Напомним, трое из пяти политзаключенных по "делу поляков" были вывезены в Польшу, они не смогут вернуться - их заставили подписать об этом бумагу.
В неволе остаются глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис и журналист, также член Союза Андрей Почобут. Они отказались покидать Беларусь. Они проходят по уголовному делу о "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", им грозит от 5 до 12 лет заключения.