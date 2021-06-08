В Беларуси освободили активистов Союза поляков. Об этом попросил Назарбаев

"Разговор президента Беларуси с первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым состоялся в середине апреля. Вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда", - сказала она и уточнила, что с польской стороной Лукашенко ничего не обсуждал.

Напомним, трое из пяти политзаключенных по "делу поляков" были вывезены в Польшу, они не смогут вернуться - их заставили подписать об этом бумагу.