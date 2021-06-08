Вт, 8.06.2021
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Дарья Мельникова, актриса
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В Беларуси освободили активистов Союза поляков. Об этом попросил Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. ФОТО: Alexei Nikolsky/AP

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала ситуацию с освобождением трех членов Союза поляков.

"Разговор президента Беларуси с первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым состоялся в середине апреля. Вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда", - сказала она и уточнила, что с польской стороной Лукашенко ничего не обсуждал.

Напомним, трое из пяти политзаключенных по "делу поляков" были вывезены в Польшу, они не смогут вернуться - их заставили подписать об этом бумагу.

В неволе остаются глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис и журналист, также член Союза Андрей Почобут. Они отказались покидать Беларусь. Они проходят по уголовному делу о "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", им грозит от 5 до 12 лет заключения.

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