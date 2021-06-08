В результате глобальной операции закрыты тысячи интернет-аптек. Что случилось?

"Пандемия вынудила многих людей активнее пользоваться Интернетом, и преступники быстро отреагировали", - сказал Юрген Шток, глава глобальной полицейской организации.
По данным Интерпола, на ложные тесты на Covid-19 пришлось более половины всех предметов медицинского назначения, изъятых в период с 18 по 25 мая. Итальянские власти обнаружили более 500 000 поддельных хирургических масок и 35 машин, с помощью которых они были изготовлены и упакованы.
В рамках операции правоохранительных органов по всему миру было арестовано 227 человек и изъято продукции на сумму 23 миллиона долларов США.
Шток сказал, что некоторые покупатели сознательно выбрали покупку подделок, но многие тысячи людей были обмануты.
Нелегальные медикаменты и подделки также были обнаружены в поставках одежды, ювелирных изделий и продуктов питания.
Изъяты девять миллионов предметов медицинского назначения и медикаментов - это самое большое количество с момента, когда Интерпол начал координировать кампании против поддельных лекарств в 2008 году.