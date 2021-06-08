Вт, 8.06.2021
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Владимир Зеленский, президент Украины

В результате глобальной операции закрыты тысячи интернет-аптек. Что случилось?

ФОТО: MBLifestyle/Shutterstock

В прошлом месяце власти 92 стран закрыли 113 000 веб-сайтов и интернет-магазинов, торгующих поддельными или нелегальными медицинскими товарами и лекарствами, включая поддельные тесты на Covid-19 и некачественные маски для лица, сообщил Интерпол во вторник, 8 июня.

"Пандемия вынудила многих людей активнее пользоваться Интернетом, и преступники быстро отреагировали", - сказал Юрген Шток, глава глобальной полицейской организации.

По данным Интерпола, на ложные тесты на Covid-19 пришлось более половины всех предметов медицинского назначения, изъятых в период с 18 по 25 мая. Итальянские власти обнаружили более 500 000 поддельных хирургических масок и 35 машин, с помощью которых они были изготовлены и упакованы.

В рамках операции правоохранительных органов по всему миру было арестовано 227 человек и изъято продукции на сумму 23 миллиона долларов США.

Шток сказал, что некоторые покупатели сознательно выбрали покупку подделок, но многие тысячи людей были обмануты.

Нелегальные медикаменты и подделки также были обнаружены в поставках одежды, ювелирных изделий и продуктов питания.

Изъяты девять миллионов предметов медицинского назначения и медикаментов - это самое большое количество с момента, когда Интерпол начал координировать кампании против поддельных лекарств в 2008 году.

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