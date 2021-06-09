Науседа: Литва должна противостоять давлению "диктаторов, которые пересмотрели боевики"

"За пределами Литвы существует нестабильное пространство, где попираются основные права человека и правила свободного мира, где диктаторы, пересмотрели боевики и берут на себя роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, где безопасность границ и ядерная безопасность превращаются в шантаж" , - сказал он, упомянув принудительную посадку самолета Афины-Вильнюс на рейс Ryanair в Минске и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

После инцидента напряженность в отношениях Литвы с Беларусью обострилась. Приток нелегальных мигрантов через белорусскую границу в последнее время значительно увеличился и Литва признает, что белорусские официальные лица сознательно поощряют это, особенно с учетом недавнего заявления соседнего авторитарного лидера Александра Лукашенко о том, что Беларусь остановила поток наркотиков и мигрантов через литовскую границу. А потом литовской границе приходится "самим ловить мигрантов".

Как признал Науседа, сейчас важнейшая задача для Литвы - остановить экспансию России вместе с ее союзниками и предотвратить дальнейшую дестабилизацию региона.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи имели возможность свободно и демократично решать свою жизнь", - сказал президент Литвы.

"Предоставление убежища народу Беларуси, поддержка гражданского общества, напоминание Европе громким голосом о том, что именно это происходит у ее границ, - это меньшее, что мы можем и должны сделать для наших соседей", - добавил он.