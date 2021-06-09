Безос, Маск, Сорос: самые богатые люди США не платили подоходный налог

Это было опубликовано в то время, когда администрация США рассматривала новые предложения по борьбе с уклонением от уплаты налогов самыми богатыми людьми и предприятиями.

Согласно отчету, генеральный директор Amazon Джефф Безос не платил подоходный налог в 2007 и 2011 годах, а генеральный директор Tesla Илон Маск уклонялся от уплаты налога в 2018 году.

Среди других миллиардеров, которые ничего не платили Налоговой службе США (IRS) в течение нескольких лет, являются магнат новостной индустрии и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, инвестиционный миллиардер Карл Айкан и финансист Джордж Сорос.

Некоторые из самых богатых американцев "платят небольшой подоходный налог по сравнению с их гигантским богатством - иногда они даже ничего не платят", - сообщает ProPublica, не раскрывая, как она получила конфиденциальные налоговые данные.

ProPublica признала, что эти миллиардеры не сделали ничего противозаконного в своих налоговых декларациях, но

они использовали стратегии, которые "недоступны для обычных людей" чтобы избежать уплаты налогов.

Они также извлекли выгоду из способа определения налогооблагаемого дохода в Налоговом кодексе США, поскольку он не принимает во внимание растущую стоимость активов, таких как акции и собственность, и облагает налогом только доход от продажи этих активов.

Отчет был опубликован через несколько дней после того, как министры финансов G7 договорились в Лондоне установить глобальную минимальную ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%, чтобы ограничить усилия крупных транснациональных корпораций по уплате как можно меньшего налога.

Отчет ProPublica основан на данных о налогах, которые самые богатые люди уплачивали в IRS более чем 15 лет.

"Это развеивает главный миф американской налоговой системы о том, что каждый платит свою справедливую долю и что самые богатые американцы платят больше всех", - говорится в статье ProPublica.

Министерство финансов США и другие агентства расследуют вопрос публикации этих налоговых данных.

"Несанкционированное раскрытие конфиденциальной правительственной информации является незаконным", - заявила пресс-секретарь Министерства финансов Лили Адамс.