Безос, Маск, Сорос: самые богатые люди США не платили подоходный налог

Это было опубликовано в то время, когда администрация США рассматривала новые предложения по борьбе с уклонением от уплаты налогов самыми богатыми людьми и предприятиями.
Согласно отчету, генеральный директор Amazon Джефф Безос не платил подоходный налог в 2007 и 2011 годах, а генеральный директор Tesla Илон Маск уклонялся от уплаты налога в 2018 году.
Среди других миллиардеров, которые ничего не платили Налоговой службе США (IRS) в течение нескольких лет, являются магнат новостной индустрии и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, инвестиционный миллиардер Карл Айкан и финансист Джордж Сорос.
Некоторые из самых богатых американцев "платят небольшой подоходный налог по сравнению с их гигантским богатством - иногда они даже ничего не платят", - сообщает ProPublica, не раскрывая, как она получила конфиденциальные налоговые данные.
ProPublica признала, что эти миллиардеры не сделали ничего противозаконного в своих налоговых декларациях, но
они использовали стратегии, которые "недоступны для обычных людей" чтобы избежать уплаты налогов.
Они также извлекли выгоду из способа определения налогооблагаемого дохода в Налоговом кодексе США, поскольку он не принимает во внимание растущую стоимость активов, таких как акции и собственность, и облагает налогом только доход от продажи этих активов.
Отчет был опубликован через несколько дней после того, как министры финансов G7 договорились в Лондоне установить глобальную минимальную ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%, чтобы ограничить усилия крупных транснациональных корпораций по уплате как можно меньшего налога.
Отчет ProPublica основан на данных о налогах, которые самые богатые люди уплачивали в IRS более чем 15 лет.
"Это развеивает главный миф американской налоговой системы о том, что каждый платит свою справедливую долю и что самые богатые американцы платят больше всех", - говорится в статье ProPublica.
Министерство финансов США и другие агентства расследуют вопрос публикации этих налоговых данных.
"Несанкционированное раскрытие конфиденциальной правительственной информации является незаконным", - заявила пресс-секретарь Министерства финансов Лили Адамс.
Дело было передано Генеральному инспектору казначейства, а также Федеральному бюро расследований (ФБР) и федеральным прокурорам в Вашингтоне, "все из которых обладают независимыми следственными полномочиями".