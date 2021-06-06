"Историческое решение". Страны G7 договорились о налогообложении гигантов бизнеса

На встрече в Лондоне министры финансов экономически развитых стран согласились с тем, что международные корпорации должны платить налоги в тех странах, где они зарабатывают, а не там, где они зарегистрированы.

Министры также в принципе договорились, что минимальный корпоративный налог будет составлять 15%, чтобы отдельные страны не пытались добиться преимущества, сокращая налоговую ставку.

Среди корпораций, подпадающих под новые правила, окажутся такие гиганты, как Amazon и Google.

В качестве примера, демонстрирующего глубину проблемы с нынешней системой, можно привести поступившее на этой неделе сообщение о том что ирландский филиал компании Microsoft в прошлом году не заплатил в самой Ирландии ни единого евро на прибыль в 315 млрд долларов США, потому что официально компания была зарегистрирована на Бермудах.

Налоговое соглашение было достигнуто между США, Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Италией и ЕС. При успешном претворении его в жизнь правительства этих стран могут пополнить свою казну миллиардами долларов, которые прикроют бюджетные бреши, образовавшиеся из-за пандемии Covid-19.

Дальнейшие шаги

Хозяин встречи, министр финансов Британии Риши Сунак на фоне британского флага и рядом с логотипом. Он назвал предварительное соглашение историческим. Его достижению предшествовали долгие годы переговоров ФОТО: WPA Pool

Договоренность об унификации налоговых схем была достигнута после многолетних переговоров. Она может стать рычагом давления на другие страны, в том числе и на страны "Большой двадцатки" (G20), встреча которой запланирована на будущий месяц.

Британский министр финансов Риши Сунак отметил, что это соглашение создаст равные условия ведения бизнеса в разных странах, не оставив международным корпорациям возможности уклоняться от налогов.

"После многолетних обсуждений министры финансов G7 достигли исторического соглашения реформировать мировую налоговую систему, для того, чтобы она соответствовала глобальной цифровой эре, - сказал Риши Сунак.

Зачем менять правила?

Штаб-квартира компании Microsoft в Дублине. В прошлом году казна Ирландской Республики не получила от нее ни единого евро налогов ФОТО: Getty Images

Многие правительства уже давно пытались заставить транснациональные корпорации платить налог с прибыли, полученной в их странах. Компании же, вместо того, чтобы регистрировать свои филиалы в странах ведения бизнеса, регистрировали их в странах с низкими налоговыми ставками, в которых и декларировали всю полученную прибыль.

Эта проблема не нова, но она особенно обострилась в последние десятилетия с появлением технологических гигантов типа Google и Facebook.

Цель соглашения состоит не только в том, чтобы заставить корпорации платить налоги в тех странах, где была получена прибыль, но и исключить возможность одностороннего снижения налоговой ставки одной страной, что автоматически сделает ее очередным "налоговым раем".

Следующим шагом будет обсуждение соглашения на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G20, которая пройдет в июле в Венеции.

Как отреагировали корпорации?

Один из складов компании Amazon в Англии неподалеку от города Лидс. Прибыль компании в Соединенном Королевстве в прошлом году выросла на 35%, а количество уплаченных налогов - только на 3% ФОТО: Getty Images

На первый взгляд, корпорации не возражают и даже поддерживают. Но что на самом деле происходит за кулисами, нам не известно.

Представитель компании Amazon отметил, что решение унифицировать налоговые схемы принесет дополнительную стабильность.