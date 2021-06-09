После нескольких часов поисков в реке в Зилупском крае обнаружили утонувшего

Вызов в Зилупе поступил в VUGD во вторник в 13:22. По словам очевидца, в реке тонул мужчина. После нескольких часов поисков спасатели подняли тело утонувшего - в десяти метрах от берега, с глубины трех метров.

Отдыхая у воды и собираясь купаться, нельзя забывать о безопасности - не плавать в нетрезвом состоянии и не действовать безответственно: например, не прыгать в воду в непроверенных местах и не пытаться доказать умение хорошо плавать на дальние расстояния, советуют в VUGD. В случае, если вы видите тонущего человека, необходимо срочно звонить по номеру 112.