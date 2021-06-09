Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"

В России застрелили двух судебных приставов

ФОТО: ZoranOrcik/Shutterstock

В Сочи, исполняя свои служебные обязанности, двое судебных приставов были убиты, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Стрельба произошла утром 9 июня на улице Просвещения в Адлерском районе рядом с Чкаловским пляжем.

Приставы пришли выселять семью из дома, который посчитали самостроем по решению местного суда. Хозяин начал по ним стрелять из охотничьего ружья, рассказали в городском УВД.

Мужчина, который открыл по ним огонь - 61-летний Вартан Кочиян. Известно, что он сам сообщил об убийстве в полицию и сдался правоохранительным органам, не оказывая им сопротивления.

Следственный комитет России сообщил, что из-за стрельбы в Сочи есть еще один пострадавший. Ему оказали медицинскую помощь, и ему ничего не угрожает.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие.

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