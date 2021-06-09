В России застрелили двух судебных приставов
В Сочи, исполняя свои служебные обязанности, двое судебных приставов были убиты, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
В Сочи, исполняя свои служебные обязанности, двое судебных приставов были убиты, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Стрельба произошла утром 9 июня на улице Просвещения в Адлерском районе рядом с Чкаловским пляжем.
Приставы пришли выселять семью из дома, который посчитали самостроем по решению местного суда. Хозяин начал по ним стрелять из охотничьего ружья, рассказали в городском УВД.
Мужчина, который открыл по ним огонь - 61-летний Вартан Кочиян. Известно, что он сам сообщил об убийстве в полицию и сдался правоохранительным органам, не оказывая им сопротивления.
Следственный комитет России сообщил, что из-за стрельбы в Сочи есть еще один пострадавший. Ему оказали медицинскую помощь, и ему ничего не угрожает.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие.