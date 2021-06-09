В России застрелили двух судебных приставов

Стрельба произошла утром 9 июня на улице Просвещения в Адлерском районе рядом с Чкаловским пляжем.

Приставы пришли выселять семью из дома, который посчитали самостроем по решению местного суда. Хозяин начал по ним стрелять из охотничьего ружья, рассказали в городском УВД.

Мужчина, который открыл по ним огонь - 61-летний Вартан Кочиян. Известно, что он сам сообщил об убийстве в полицию и сдался правоохранительным органам, не оказывая им сопротивления.

Следственный комитет России сообщил, что из-за стрельбы в Сочи есть еще один пострадавший. Ему оказали медицинскую помощь, и ему ничего не угрожает.