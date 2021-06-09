В Таллинне из окна пятого этажа выпал ребенок

Из окна пятого этажа в Пыхья-Таллинне выпал восьмилетний мальчик, он был доставлен в больницу, сообщает эстонская полиция.

"Погода теплая, и понятно, что окна держат открытыми. Детям постарше нужно объяснять, насколько плохо может закончиться падение с высоты, - отмечает полиция. - За маленьким ребенком у открытого окна в любом случае должен присматривать взрослый, именно взрослый человек, поскольку старшая сестра или брат могут во время игры забыть, что надо следить за младшим".

Полиция также рекомендует родителям маленьких детей для предотвращения падения с высоты снять ручки с окон.