Полиция и электросамокаты: в ближайшие дни пройдут усиленные проверки

11 мая этого года правительство одобрило поправки к Правилам дорожного движения, которых присутствуют регулирования для электросамокатов, но на практике можно заметить, что некоторые участники дорожного движения не соблюдают эти правила. Чтобы повысить осведомленность водителей этих транспортных средств о новых правилах и побудить их более активно заботиться о своей безопасности и безопасности других,

со среды, 9 июня, по 20 июня Гополиция будет проводить усиленные проверки именно этих участников дорожного движения.

Кроме Госполиции, напоминать о безопасности при участии в дорожном движении на электросамокатах совместно будут также Министерство внутренних дел, Управление безопасности дорожного движения, Министерство транспорта и Латвийская автомобильная ассоциация (LAMB).

"Каждый день мы видим, что все больше участников дорожного движения используют электросамокаты в качестве транспортных средств. Некоторые из них успешно интегрировались в общий транспортный поток, но все еще есть те, которым необходимо тщательно обдумать навыки и культуру своего вождения. Анализируя полицейскую статистику, модно сделать вывод, что большинство несчастных случаев с участием электросамокатов происходит из-за их халатности или отсутствия навыков их водителей, например, в 17 из 52 зарегистрированных несчастных случаев водители сами упали с транспортного средства. Это только та часть происшествий, о который полиция получила информацию, но может быть много случаев, когда о таких случаях не сообщают ни медикам, ни в полицию. Это еще раз показывает, что участники дорожного движения должны быть особенно осторожны в отношении своей и чужой безопасности", - подчеркивает Начальник Управления безопасности дорожного движения полиции Юрис Янчевскис.

Из 52 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием водителей электросамокатов больше всего произошло в Рижском районе. Большинство из них - 34 несчастных случая -, к сожалению, с пострадавшими. Чаще всего страдает водитель электросамоката, но бывают случаи, когда при столкновении травмируется и другой участник дорожного движения, например, пешеход.

"Дорожное движение и привычки вождения меняются, и все больше и больше людей предпочитают использовать электросамокаты, но в то же время растут риски для безопасности участников дорожного движения, особенно наиболее уязвимых его участников - пешеходов.

Был принят регламент по обеспечению безопасности использования электросамокатов, и важно, чтобы водители не только знали правила, но и следовали им.

Каждый, кто путешествует на электросамокате, должен помнить, что это - гость на тротуарах, и предпочтение всегда нужно отдавать пешеходам", - говорит Янис Бутанс, парламентский секретарь Министерства транспорта.

Во избежание неприятных ситуаций и серьезных травм при поездках на электросамокатах необходимо тщательно и внимательно оценивать условия вождения, быть осторожными и внимательными, и выбирать скорость, соответствующую вашим способностям, но помните, что она не должна превышать 25 км/ч. Также при движении по тротуару скорость не должна превышать скорость пешеходов.