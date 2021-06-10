Сегодня по всей Латвии наблюдалось частичное солнечное затмение

LAB пояснил, что это затмение средней величины, поскольку в максимальный момент оно покроет одну треть диаметра Солнца.

Начало затмения в Риге будет в 12:54, максимальная фаза, когда скрывается 31% диаметра Солнца, будет в 14:02, а закончится в 15:09.

В других частях Латвии время и максимальная фаза немного отличалась.

В Лиепае все прошло на шесть минут раньше, фаза будет аналогична рижской. В Колке все прошло на четыре минуты раньше, максимальная фаза составит 33%. В Руйене была похожая фаза, а время проведения природного события было аналогично рижскому. В Даугавпилсе все прошло на пять минут позже, чем в Риге, а фаза составит 28%.

А когда следующее?

В Латвии частичные солнечные затмения наблюдаются раз в два-шесть лет. Предыдущее частное солнечное затмение в Латвии наблюдалось 11 августа 2018 года, следующее ожидается относительно скоро - 25 октября 2022 года, когда Луна покроет более половины диаметра Солнца.

В свою очередь, полное солнечное затмение в каждом конкретном географическом месте бывает редко. В последний раз полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году, следующее будет только в 2142 году.

Интересны также так называемые кольцевые солнечные затмения. Затмение 10 июня этого года в районах Северного полюса Земли будет наблюдаться как кольцевое затмение. В Латвии кольцевое солнечное затмение будет наблюдаться 21 июня 2039 года.

Как пояснил LAB, солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично покрывает солнечный диск. В случае полного затемнения на несколько минут наступает темнота, а в случае частичного затемнения, в зависимости от фазы затмения, Солнце визуально напоминает круг с промежутком.

Коллективные наблюдения за солнечными затмениями не будут проводиться очно по эпидемиологическим соображениям, однако LAB предлагает как можно больше наблюдать за солнечными затмениями в домашних условиях и делиться результатами наблюдений в социальных сетях, используя хэштег #saulesaptumsums.

Как наблюдать?

LAB напоминает, что на Солнце нельзя смотреть невооруженным глазом и ни в коем случае в бинокль или телескоп без специального фильтра, так как это может нанести непоправимый вред зрению. Для наблюдений необходимо использовать чрезвычайно плотный фильтрующий материал. Обычные солнцезащитные очки, компакт-диски или дискеты для этой цели не подходят. Самый безопасный метод - проецировать изображение солнца на экран.

LAB объединяет профессионалов астрономии и заинтересованных лиц для продвижения астрономии. Члены LAB участвуют в создании журнала Zvaigžņotā Debess и проводят ежемесячные онлайн-лекции по астрономии.