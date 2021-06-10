Депутат Сейма от "Согласия" подозревается в шпионаже в пользу России. Парламент выдал его для ареста

Депутат Сейма от "Согласия" подозревается в шпионаже в пользу России. Парламент выдал его для арестаДополнено
Сейм сегодня, 10 июня, выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса ("Согласие") по подозрению в шпионаже в пользу России.
Сейм сегодня, 10 июня, выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса ("Согласие") по подозрению в шпионаже в пользу России.
За его выдачу проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо.
Доказательства и суть обвинения
Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил агентству LЕТА, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России. Кучинскис как глава комиссии по национальной безопасности был проинформирован об этом деле незадолго до вынесения решения по нему в Сейме.
По словам Кучинскиса, более подробную информацию должна предоставить Служба государственной безопасности (VDD) в соответствии с ее компетенцией.
Председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янина Курсите-Пакуле сообщила, что из запроса следует, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по ст. 85 Уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства - по ее заданию, напрямую или через другое лицо.
Курсите-Пакуле ранее сообщила агентству LЕТА, что представленные на заседании комиссии доказательства не вызывают возражений или комментариев, как это было в других случаях, когда принималось решение о выдаче депутатов.
Больше 40 эпизодов
По данным агентства LЕТА, VDD подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам. Дополнительную информацию служба обещает предоставить после окончания первоначальных процессуальных действий. В прокуратуре агентству LЕТА комментариев по этому делу не предоставили.
Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.
Ранее Генпрокуратура обратилась в парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса. По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении агентства LЕТА, запрос связан с подозрениями в шпионаже в пользу России.
Для рассмотрения запроса сегодня утром было созвано закрытое заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям, а в 9:00 - заседание президиума, который рассмотрел включение этого вопроса в повестку дня заседания Сейма.
В разговоре с LTV Адамсонс опроверг передачу информации, заявив, что единственной передачей были интервью.
В проекте постановления, внесенном комиссией по мандатам, этике и заявлениям в президиум Сейма, говорится, что она дает согласие на обыск депутата Сейма 13-го созыва Адамсонса, обыск места жительства и рабочего места депутата Сейма, его задержание, заключение под арест и применение других мер пресечения, а также досмотр предметов, изъятых в результате задержания и обыска.