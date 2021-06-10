В Эстонии умер оставленный без помощи ребенок: мать приговорили к восьми годам тюрьмы

По данным Õhtuleht, ребенок поступил в детскую больницу уже в 2018 году, когда у него диагностировали очень тяжелое состояние здоровья и мышечную слабость, которую сознательно не замечали.

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Харьюский уездный суд подтвердил Postimees, что мать ребенка была признана виновной в причинении серьезного вреда здоровью и бездействии, и приговорена к восьми годам лишения свободы. Деликатное дело слушалось за закрытыми дверями, и приговор еще не вступил в силу.