Biļešu paradīze разработало решение для верификации цифрового сертификата Covid-19 на публичных мероприятиях

Такое решение значительно упростит и ускорит проверку входных билетов и сертификатов на массовых мероприятиях. Впервые оно будет использовано уже 11 июня в концертном зале "Дзинтари", где во время пилотного проекта выступят биг-бенд Латвийского радио, Латвийский национальный симфонический оркестр, певец Интарс Бусулис и оркестр Abonementa orķestris.
После решения правительства о постепенном возобновлении с 15 июня массовых мероприятий в Латвии деятельность в этой сфере активизировалась. В продажу поступили билеты на более чем 100 мероприятий, и их количество продолжает расти.
По словам Макаренко, новое цифровое решение Biļešu paradīze способно быстро считывать QR-коды, которые пользователи получат на сайте Национальной службы здравоохранения covid19sertifikats.lv, и определять, действителен ли сертификат, а также проверять его подлинность.
Решение Biļešu paradīze для цифровой верификации сертификата Covid-19 разработано собственными силами компании и за счет ее средств. Это не первое технологическое решение, специально адаптированное к "новой реальности" - в прошлом году компания по продаже билетов разработала систему персонализации билетов, которая до сих пор успешно применяется в отрасли.