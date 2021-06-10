Biļešu paradīze разработало решение для верификации цифрового сертификата Covid-19 на публичных мероприятиях

Такое решение значительно упростит и ускорит проверку входных билетов и сертификатов на массовых мероприятиях. Впервые оно будет использовано уже 11 июня в концертном зале "Дзинтари", где во время пилотного проекта выступят биг-бенд Латвийского радио, Латвийский национальный симфонический оркестр, певец Интарс Бусулис и оркестр Abonementa orķestris.

После решения правительства о постепенном возобновлении с 15 июня массовых мероприятий в Латвии деятельность в этой сфере активизировалась. В продажу поступили билеты на более чем 100 мероприятий, и их количество продолжает расти.

По словам Макаренко, новое цифровое решение Biļešu paradīze способно быстро считывать QR-коды, которые пользователи получат на сайте Национальной службы здравоохранения covid19sertifikats.lv, и определять, действителен ли сертификат, а также проверять его подлинность.