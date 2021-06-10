В Латвии увеличилось количество вакансий на рынке труда

Она рассказала, что в начале пандемии Covid-19 количество зарегистрированных вакансий сократилось, но с улучшением условий и началом летних сезонных работ количество вакансий увеличилось до 19 тысяч.

Отрасли, наиболее нуждающиеся в новых сотрудниках, остались прежними - это строительство, производство, транспорт и логистика.

Симпсоне также поделилась хорошей новостью о том, что большинство клиентов NVA находят работу и, следовательно, теряют статус безработного. За первые пять месяцев этого года более 26 000 бывших клиентов агентства нашли новые рабочие места.

Как сообщалось ранее, в конце мая уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 7,6% экономически активного населения, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.

В конце мая в NVA было зарегистрировано 68 765 безработных, что на 2611 человек меньше, чем в апреле (71 376).

Самый высокий уровень безработицы в мае сохранился в Латгале - 15,9%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самая низкая безработица была в Рижском регионе - 5,7%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в апреле.

В Земгале безработица уменьшилась на 0,4 процентного пункта до 7,1%, в Видземе - на 0,4 процентного пункта до 7,4%, в Курземе - на 0,3 процентного пункта до 7,8%.

В Риге уровень безработицы уменьшился на 0,3 процентного пункта до 5,7%.