Вакцина получена, сертификата нет. Что делать?

С момента активации системы сертификатов несколько человек столкнулись с неприятным сюрпризом, а именно, что вакцина получена, а сертификат недоступен. Один из таких людей - 60-летний Айвар, получивший первую дозу вакцины AstraZeneca после Пасхи.

Он говорит, что с 1 июня регулярно проверяет сайт с сертификатами, но там по-прежнему показывается, что для него нет доступных сертификатов. Таким образом, возможность присутствовать на проходившем в Риге чемпионате по хоккею упущена, а также мужчине было отказано в участии в организованных пилотных культурных проектах.

"Последней точкой стало то, что сегодня я получил сообщение с призывом сделать первую вакцину. "Я подал заявку на сайт manavakcina.lv очень давно, получил вакцину, когда пришло время моей приоритетной группы, но "официальное приглашение" пришло только сейчас", - сказал Айвар.

Национальная служба здравоохранения объясняет, как действовать в таких ситуациях.

Если житель провел полную вакцинацию, но соответствующий сертификат недоступен на сайте www.covid19sertifikats.lv, то необходимо подключиться к порталу E-veselība www.eveseliba.gov.lv и проверить, отображается ли информация о проведенной вакцинации в разделе "Данные о вакцинации" в подразделе "Факты о вакцинации".

Если информация о проведенной вакцинации на портале электронного здравоохранения видна:

об отсутствии цифрового сертификата Covid-19 необходимо проинформировать Национальную службу здравоохранения. Вы можете это сделать, позвонив по телефону 8989 или написав электронное письмо по адресу covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv;

Если не видна:

следует обратиться в медицинское учреждение, где была проведена вакцинация от Covid-19, и попросить проверить введенные в электронном виде данные.