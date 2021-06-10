По сравнению с европейскими странами заболеваемость Covid-19 в Латвии все еще высока

Латвия занимает третье место третью неделю подряд.

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели с 24 мая по 6 июня показывают, что совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии снизилась до 202,7 случаев. До начала этой недели только в Дании и Нидерландах уровень заражения за 14 дней был выше, чем в Латвии.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время в Дании - 215,3 случая на 100 000 населения, а самый низкий - на Мальте - 12,6 случая на 100 000 человек.

По данным ECDC, в Эстонии уровень инфицирования на 100 000 человек снизился до 111,9 случаев за последние две недели, что является 12-м самым высоким показателем среди стран ЕС и ЕЭЗ, а Литва занимает 6-е место с 181,7 случаев.

В Латвии снизилась и 14-дневная смертность от диагностированного Covid-19, и на конец прошлой недели она составляла 45,6 случая на миллион жителей. Однако в других странах уровень смертности снижался быстрее, и по этому показателю Латвия поднялась с 6-го на 3-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самым высоким уровнем смертности.

В Румынии и Болгарии за последние две недели уровень смертности от диагностированного Covid-19 на миллион населения был выше. Соответствующий показатель составляет 38,7 в Литве и 17,3 в Эстонии.

Латвия также все еще находится в красной зоне карты предупреждений о поездках, созданной ECDC. На ней расположены регионы Европы с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью от 150 до 500 случаев на 100 000 человек. Литва также находится в этой зоне.

Эстония, с другой стороны, впервые оказалась в оранжевой зоне карты тревожных предупреждений: 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек составляет от 25 до 150 случаев. Большинство регионов Европы в настоящее время находятся в этой зоне.

Исландия, Румыния, большая часть Финляндии, а также регионы Норвегии, Польши, Германии, Италии и Австрии находятся в зеленой зоне с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью менее 25 случаев на 100 000 человек.