Председатель "Согласия": Если знали о шпионаже, почему не действовали раньше?

По данным агентства LЕТА, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.

В заявлении для СМИ Урбанович подчеркивает, что ситуация, когда в связи с серьезными обвинениями задержан депутат Сейма, член "Согласия" Янис Адамсонс требует от партии действий, и они должны быть точными и обоснованными.

"Мы как партия имеем право убедиться, что одного из представителей оппозиции наказывают не за его вызывающую критику силовых структур,

на что у него как у депутата есть право. Мы хотим получить пояснения, почему за депутатом Сейма следили в течение четырех лет и накапливали 43 эпизода возможных преступных деяний, почему подобные действия не были прекращены немедленно", - заявил Урбанович.

Он напомнил, что в 13-м Сейме для уголовного преследования были выданы несколько депутатов, и это не делает чести парламенту Латвии. Однако создается впечатление, что сами фигуранты в такой ситуации чувствуют себя достаточно удобно, занимают высокие посты и их удовлетворяет то, что следственные действия идут очень медленно.

"Вопреки сложившейся практике, мы призываем структуры безопасности и судебные инстанции максимально быстро и открыто расследовать дело Адамсонса, предоставить обществу факты и не ссылаться на не распространяемую в интересах государства информацию, когда речь идет об обвинении избранного депутата", - говорится в заявлении.

Урбанович подчеркнул, что

"Согласие" не будет снисходительным по отношению к Адамсонсу, если "его предательство будет доказано".