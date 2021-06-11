Путешествия без карантина: ЕС рекомендует послабления полностью вакцинированным людям

В соответствии с рекомендациями, одобренными послами, люди, которые были полностью вакцинированы как минимум за 14 дней до начала поездки, не будут обязаны проходить тест на Covid-19 или сидеть на карантине.

Решение было принято незадолго до того, как сертификаты вакцины Covid-19 будут действительны на всем блоке, что ожидается 1 июля.

Сертификат будет подтверждением, взаимно признанным всеми 27 странами-членами, о том, что человек либо был вакцинирован, либо прошел тестирование на вирус, либо что он или она переболели Covid-19.

Документ еще не получил официального утверждения, но это считается формальностью.

Те же рекомендации предусматривают карантин для меньшего числа непривитых людей. В основном это люди из "темно-красных" зон повышенного риска, которых попросят соблюдать самоизоляцию или пройти тест.