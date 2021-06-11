"Это произошло молниеносно. Девушка шла очень быстро, трамвай, который в это время приближался к остановке, просигналил ей, но девушка все же перешла рельсы и тут раздался грохот", - сообщил порталу liepajniekiem.lv пассажир трамвая, попавшего в аварию.