Трагедия в Лиепае: девушка попала под трамвай и погибла
В пятницу, 11 июня, в Лиепае на улице Бривибас, напротив бывшего здания администрации Liepājas metalurga, около 13:30 молодая девушка 2000 года рождения попала под трамвай и погибла, сообщает портал liepajniekiem.lv.
Очевидцы указывают, что девушка спешила и, несмотря на звуковое предупреждение трамвая, все же пересекла рельсы, но трамвай не смог полностью затормозить.
Другой очевидец также указывает, что девушка куда-то очень быстро шла.
После происшествия водитель трамвая находился в шоковом состоянии, ему также потребовалась медицинская помощь.
Чтобы вытащить тело погибшей, пришлось использовать специальную технику для подъема трамвая.