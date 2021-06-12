Как будет работать ковид-сертификат ЕС и смогут ли его получить россияне

Цифровые COVID-сертификаты начнут действовать в Евросоюзе с 1 июля. Регламенты об их введении Совет ЕС единогласно утвердил на своем заседании в Люксембурге в пятницу, 11 июня. При этом некоторые страны уже начали их выдавать, чтобы облегчить сезон отпусков в условиях пандемии. DW поясняет, как будут работать COVID-сертификаты и смогут ли ими воспользоваться граждане России и Беларуси.

Три ковид-сертификата Евросоюза

Европейские COVID-сертификаты будут трех видов - подтверждающие полную вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление. Те, кто не успел сделать двойную прививку или не переболел ковидом, после каждого ПЦР или антиген-теста на коронавирус будут получать цифровое подтверждение о негативном результате. Эти свидетельства будут бесплатными.

Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя минимум 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела основанием для выдачи сертификатов не будут. Впрочем, регламент предусматривает такую возможность в будущем, если для этого будет достаточно научных данных.

Действовать сертификаты будут в 31 стране - в 27 странах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью Шенгенской зоны.

Будут ли в ЕС ковид-сертификаты для "Спутника V"?

Выдавать сертификаты будут прежде всего тем, кто прошел вакцинацию зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. На сегодняшний день их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Государства ЕС и Шенгена на свое рассмотрение смогут выдавать и признавать сертификаты и в случае вакцинации препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме четырех допущенных в ЕС, в этом списке сейчас индийский аналог AstraZeneca - Covishield, а также две китайские вакцины - Sinopharm и Sinovac.

Российский "Спутник V" пока не получил вердикта ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA - они ожидают предоставления из РФ всей необходимой информации и проводят инспекции.

По желанию страны Евросоюза смогут выдавать сертификаты и на вакцины, получившие временный национальный допуск. Венгрия, например, уже несколько месяцев использует "Спутник V". Впрочем, признавать ли эти свидетельства, будет самостоятельно решать каждое государство.

Каким будет ковидный сертификат Евросоюза

Сертификат можно будет получить в цифровой и бумажной форме. В первом случае надо будет загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или Шенгенской зоны создаст для этого свою программу. В Германии мобильное приложение называется CovPass. Запустили его 10 июня. Функцией загрузки сертификатов дополнено и старое приложение для отслеживания контактов Corona-Warn-App, действующее в ФРГ.

Получить ковид-сертификаты можно будет в клиниках, врачебных кабинетах и центрах вакцинации. В Германии их будут выдавать и аптеки.