В Эстонии крупная вспышка индийского штамма началась с выпускного в детском саду

Глава отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп заявила, что в Рапламаа произошла вспышка заражения индийским штаммом. "Во время выпускного праздника одного детского учреждения в Рапла произошла вспышка инфекции. Человек, зараженный индийским штаммом, находился в детском учреждении и заразил других", - заявила она.

На сегодня известно, что в школе и детском саду Covid-19 заразились в общей сложности 14 человек. Сколько из них являются носителями индийского штамма, будет известно не раньше следующей недели, поскольку пробы были отправлены ученым Тартуского университета для секвенирования. Однако круг близких контактов в Рапламаа очень велик, в одной только школе их 35 человек.

"Есть дети с симптомами и без симптомов", - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель. Сегодня в Рапламаа были зарегистрированы четыре новых случая Covid-19, два из них приходятся на Кехтна.

Знал ли носитель индийского штамма о том, что у него новая мутация коронавируса? "Зараженный человек не знал, что он инфицирован, и не нарушал правил", - ответила Пруудель. Первый зараженный также не может сказать, где он мог заразиться коронавирусом. Пруудель добавила, что люди вели себя очень ответственно, а волость и другие причастные инстанции отреагировали правильно.

Вице-старейшина волости Кехтна Катрин Веллесте сказала, что они ежедневно общаются с Департаментом здоровья. Она пояснила, что очаг заражения увеличился в кругу семьи.

"Поскольку у нас между несколькими школами ходят школьные автобусы, накануне мы закрыли одну школу, чтобы вирус не распространялся искусственно среди всех семей", - рассказала помощник старейшины и добавила, что молодежные центры тоже закрыты.

"Но какого-то рецепта нет. Ношение масок отменено со дня, люди их не носят, и мы не имеем права требовать этого. Я приглядываю за школами и детскими садами, но на самом деле панацеи не существует", - объяснила Веллесте.

На сегодняшний день в Эстонии идентифицировано 11 случаев индийского штамма и 68 - южноафриканского. "Распространение индийского штамма становится все шире", - сказала Сепп.