Сб, 12.06.2021
Коммуникация бюро вакцинации была рациональной, но не хватало эмоционального обращения, для популяризации вакцинации не были найдены "герои", которым доверяют определенные группы общества. Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдиня
Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдиня
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Стрельба в Техасе: ранены минимум 13 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

В Остине, столице штата Техас, США, в результате обстрела были ранены минимум 13 человек, сообщили местные власти.

Минимум два человека были доставлены в больницу с критическими, опасными для жизни ранениями, сообщила в Twitter местная Служба неотложной медицины.

Повреждения других жертв для жизни не опасны, указали в службе.

Департамент полиции Остина в Twitter призвал людей не приближаться к району Шестой улицы в центре города.

Информации о задержанных нет.

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