Стрельба в Техасе: ранены минимум 13 человек

Минимум два человека были доставлены в больницу с критическими, опасными для жизни ранениями, сообщила в Twitter местная Служба неотложной медицины.

Повреждения других жертв для жизни не опасны, указали в службе.

Департамент полиции Остина в Twitter призвал людей не приближаться к району Шестой улицы в центре города.