Стрельба в Техасе: ранены минимум 13 человек
В Остине, столице штата Техас, США, в результате обстрела были ранены минимум 13 человек, сообщили местные власти.
В Остине, столице штата Техас, США, в результате обстрела были ранены минимум 13 человек, сообщили местные власти.
Минимум два человека были доставлены в больницу с критическими, опасными для жизни ранениями, сообщила в Twitter местная Служба неотложной медицины.
Повреждения других жертв для жизни не опасны, указали в службе.
Департамент полиции Остина в Twitter призвал людей не приближаться к району Шестой улицы в центре города.
Информации о задержанных нет.