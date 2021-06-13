Шлесерс выпустил газету со своими "предложениями Латвии". В ней много известных в обществе людей

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Пока что газета о предстоящей партии Айнара Шлесерса, в которой политик на бульдозере приглашает присоединиться к нему, появилась только в интернете, но он обещает, что на следующей неделе она будет напечатана и доставлена во все почтовые ящики Латвии.

"Это будет совершенно новая партия. Мы создадим ее в августе. [..] Я приглашаю всех жителей Латвии, которых не устраивает текущая ситуация в стране, то, как она управляется, присоединиться к моей команде", - заявил Шлесерс.

В газете политику выразили свою поддержку ряд известных людей, некоторые из них и ранее были союзниками Шлесерса. В то же время поддержка Шлесерса в газете еще не означает присоединение к партии или баллотирование на выборах.

"Я еще думаю. Я не говорю ни "да", ни "нет". [..] Пока нет никакой партии. Все еще далеко. Посмотрим, что будет дальше", - указал Вилис Криштопанс.

"Я не буду участвовать в партии, на выборах, наверно, баллотироваться не буду. (..) Потому что у меня еще не закончится судимость. Но я буду рядом. Я буду общественно активным всеми инструментами, которые в моем распоряжении", - признал рекламщик Эрик Стендзениекс.

Свою поддержку Шлесерсу в газете выразил и глава Союза латвийских баптистских церквей Петерис Спрогис, который перед предыдущими выборами рассматривал возможность баллотироваться от списка "Согласия".

Среди сторонников также два представителя партии "Честь служить Риге" в Рижской думе - Юрис Радзевич и Айнарс Баштикс. Они подчеркивают, что поддерживают идеи Шлесерса, но не планируют менять партию.

Председатель правления "Чести служить Риге" и давний политический союзник Шлесерса Андрис Америкс не отрицал, что переговоры о сотрудничестве со Шлесером идут, и не исключено, что "Честь служить Риге" и партия Шлесерса могли бы участвовать в выборах в Сейм совместно.

"Но он же должен сначала сделать свою домашнюю работу. Он должен собрать и создать свою собственную инициативу, партию или что-то еще, с чем мы сможем сотрудничать в будущем", - сказал Америкс. Он также добавил, что для участия в выборах в Сейм "Честь служить Риге" необходимо другое название, потому что избиратели в краях Латвии вряд ли поддержат "службу Риге". Америкс указал, что он может подписать соглашение или заключить союз с будущей партией Шлесерса.

Социолог Арнис Кактиньш отметил, что у новых партий есть потенциал набрать много голосов на следующих выборах, потому что население недовольно.

Однако не исключено, что избирателей может отпугнуть разочарование в предыдущих выборах, когда именно новые партии показали наилучшие результаты.

"И я хотел бы добавить сюда такой фактор, как опыт г-на Шлесерса с его политическими проектами в прошлом. Я должен сказать, что ряд его предыдущих проектов не были очень успешными, что опять же минус, свидетельствующий о том, что, скорее всего, автоматически большая часть не последует за его лозунгами", - отметил социолог Арнис Кактиньш.