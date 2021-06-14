"Я знала, что этот ребенок не мой". Каково быть суррогатной матерью? Опыт латвийки

"Огромную роль играет доверие. Думаю, что эта семья никому так не доверилась, как мне и второй суррогатной матери. По-моему, такого доверия не существует даже между мужем и женой", - своим опытом вынашивания чужого ребенка в беседе с порталом Apollo поделилась жительница Латвии Ина.

- Что побудило вас задуматься о том, чтобы стать суррогатной матерью?

- То, что я захочу стать суррогатной матерью, я знала еще в 20 лет, когда училась в медицинской школе. Конечно, живя в Латвии, понимала, что этого никогда не случится, а когда переехала в Англию, произошло столько других событий в жизни, что не было возможности основательно вникнуть во все это. В конце концов пять лет назад я начала искать какую-то информацию, как это реализовать в Англии. Нашла несколько ассоциаций суррогатного материнства, в которых всем, кроме самих суррогатов, нужно было платить за членство. Моим самым крупным источником информации была очень хорошо управляемая группа в Facebook.

- Вы сказали, что уже давно знали, что хотите стать суррогатной матерью. Почему?

- Я не знаю, не могу ответить на данный вопрос. Мне просто хотелось, я знала, что хочу. Мне казалось, что это что-то... Я даже не могу объяснить. Я знала, что хочу, и знала, что сделаю это. Если бы мне сейчас не было 40, я бы определенно сделала это снова, но мне уже себя немного больше жаль.

- Как на решение отреагировали ваша семья и друзья?

- У меня есть муж, двое детей, которым сейчас 19 и 12 лет. Пять лет назад, когда начали это планировать, все были младше (смеется).

Сначала поговорила со своим мужем - что он об этом сказал бы, как это все происходило бы. Он сказал, что в моих глазах уже читалось, что я все придумала и уже приняла решение это сделать.

Тогда поговорили с детьми. Дочь приняла это очень легко, сын толком не понимал, что это и как это может быть, что другая мама не может. Мы договорились о встрече, и тогда он понял - у этой мамочки "сломан животик".

Никто никак не возражал. Единственное, моя мама сначала не понимала, кому это нужно, но, когда познакомилась с той парой, приняла ситуацию.

Были люди, которые больше удивились. Об этом никто не говорит, об этом мало информации, особенно в Латвии, но когда ее (информацию) получают, люди также меняют свое отношение и становятся более благосклонны.

- Каким был этот процесс - подготовка, поиск семьи, само время ожидания малыша?

- Когда присоединилась к этим группам, я познакомилась с четырьмя парами. Была одна пара, с которой мы, не знаю как сказать... "сошлись" (смеется). Мы целый год встречались, общались, пили кофе и обедали. Они познакомились и с моей семьей - на этих кофейных паузах со мной всегда был или муж, или мои дети, а однажды даже моя мама. Когда поняли, что да, мы друг другу подходим, начали проводить обследования.

У них были заморожены эмбрионы. Начались проверки моего здоровья - достаточно долгая и основательная как психологическая, так и физическая проверка.

Когда признали, что все хорошо - поместили этого малыша внутрь.

- Как прошло время в положении?

- Все эти девять месяцев регулярно встречались. Вообще эта пара жила от меня далеко - примерно в четырех часах езды. На важные проверки они ездили всегда, но на простые пятиминутные визиты, где просто брали анализ крови, так далеко ехать казалось глупым, поэтому их старалась ставить на выходные, чтобы мы все вместе могли провести хороший день, а не спешить обратно на работу после быстрого посещения врача.

Я думаю, что эти отношения никогда не прекратятся.

Особенно из-за Covid-19 встречаться сейчас получается реже, но мы списываемся, созваниваемся и отправляем фото - это никуда не пропало, и думаю, что не пропадет.

И мама этой девочки открыто относится к этой теме, не скрывает, что ее ребенок появилась на свет с помощью суррогатной матери. Полгода назад у нее родились еще тройняшки от другой суррогатной матери.

Она рассказала об этом и малышам - девочка знает, что я есть.

В первый год были даже на дне рождения, теперь эти встречи ограничивает пандемия, но ей все рассказывают и мы определенно еще встретимся.

- Как прошли роды?

За неделю до назначенной даты эта пара сняла квартиру рядом с городом, чтобы не пришлось ехать четыре часа и все пропустить.

У меня отошли воды, начались боли, и мы все вместе отправились в больницу. Возникли небольшие сложности, сказали, что, возможно, будет необходима операция - не кесарево сечение. В тот момент мне нужно было выбрать одного человека, который пойдет со мной, которым, конечно, стал мой муж. В конце разрешили и маме войти, а пока там все приводили в порядок, в помещении были уже все, включая отца ребенка.

Так мы были там все вместе - один держал меня за одну руку, второй - за другую, а третий поглаживал волосы (смеется).

Когда девочка родилась, первыми, кому ее дали в руки, были мама и папа. После этого в больнице мы провели еще два дня, в которые ее нянчила и я.

- Вынести и родить малыша все-таки очень эмоционально. Как очертить границы в данной ситуации?

- Я знала, что этот ребеночек не мой.

Мне беременность не доставила трудностей, не знаю. У меня никогда не было сомнений в том, что в эти девять месяцев что-то может измениться. Я думаю, что это могут сделать только те женщины, которые точно это знают. Я сама не могу ответить, так как у меня не было страхов, подозрений, что я захочу оставить ребенка себе. Нисколько! Нисколько, нисколько.

И сейчас, когда получаю фотографии, я смотрю на нее как на ребенка друзей семьи. Абсолютно ничего.

Возможно, это звучит холодно или жестоко, но мне и ребенка сестры не хочется оставить себе. Погостили и уехали.

- Но ребенок сестры не был у вас в животе!

- (Смеется.) Да, ну, не знаю, у меня нет ни сожалений, ни смущения, ничего.

- В Латвии подобная практика не признана, что можете сказать по этому поводу?

- Это очень неправильно. Если все делается корректно, никаких проблем быть не должно. Я даже не знаю, как это изменить, но это точно нужно сделать. Неужели никто не найдет способ, как сделать это, например, в Украине? Почему бы не сделать это в Латвии? Никого не принуждают к насилию, никого не держат насильно в комнате девять месяцев.

- Какой совет вы можете дать женщинам и семьям, которые сомневаются, стоит ли делать выбор в пользу суррогатного материнства?

- Если найдете того человека, сомневаться не нужно!

Огромную роль играет доверие. Я думаю, что эта семья никому так не доверилась, как мне и второй суррогатной матери. По-моему, такого доверия не существует даже между мужем и женой (смеется). И все-таки тут замешана жизнь другого человечка внутри.

Пока ты находишь ту самую пару, это можно сравнить со свиданиями. Может случиться так, что ходишь, ходишь и в итоге ничего там нет.

Мы добровольно знакомились так долго, для нас всех это было впервые. Насколько знаю, во второй раз у них все случилось намного быстрее, та суррогатная мать это делала уже несколько раз. (...) Если бы мне было 35 лет, я определенно сделала бы это еще раз.

Есть женщины, которые хотят и могут это. Есть те, кто не может. Мне многие женщины говорили, что они так не смогли бы. Но я это понимаю!

Потому ты это и не делаешь, тебе это не нужно делать! Это и не решение одного дня. Ты об этом думаешь, читаешь, интересуешься. Только тогда ты понимаешь, сможешь ли это потянуть. И я этот опыт в секрете не держу.