В Индии умер мужчина с 38 женами и почти сотней детей
В Индии скончался мужчина, считавшийся главой самой большой семьи в мире. Как сообщает BBC, у него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков.
В Индии скончался мужчина, считавшийся главой самой большой семьи в мире. Как сообщает BBC, у него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков.
76-летний Зиона Чана возглавлял религиозную секту, практикующую многоженство.
Новость о смерти Чаны подтвердил Зорамтанга, высокопоставленный чиновник в штате Мизорама. В СМИ появляются сообщения о том, что мужчина умер от диабета и высокого кровяного давления.
Существуют разные версии того, сколько на самом деле было жен, детей и внуков у Чаны, но, по оценкам большинства источников, в его семье около 180 человек.
Хотя семья Чаны считается самой большой в мире, на этот титул претендуют и другие.
Огромная семья живет в четырехэтажном доме на сто комнат. Для жен выделено помещение возле спальни Чаны. Многие туристы отправлялись в деревню на северо-востоке Индии, чтобы посетить дом и узнать больше о необычном образе жизни семьи.
Чана родился в 1945 году. В 17 лет он встретил свою первую жену, которая была на три года старше его, сообщает Reuters.