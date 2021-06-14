В Индии умер мужчина с 38 женами и почти сотней детей

76-летний Зиона Чана возглавлял религиозную секту, практикующую многоженство.

ФОТО: REUTERS/Adnan Abidi

Новость о смерти Чаны подтвердил Зорамтанга, высокопоставленный чиновник в штате Мизорама. В СМИ появляются сообщения о том, что мужчина умер от диабета и высокого кровяного давления.

Существуют разные версии того, сколько на самом деле было жен, детей и внуков у Чаны, но, по оценкам большинства источников, в его семье около 180 человек.

Хотя семья Чаны считается самой большой в мире, на этот титул претендуют и другие.

ФОТО: REUTERS/Adnan Abidi

Огромная семья живет в четырехэтажном доме на сто комнат. Для жен выделено помещение возле спальни Чаны. Многие туристы отправлялись в деревню на северо-востоке Индии, чтобы посетить дом и узнать больше о необычном образе жизни семьи.