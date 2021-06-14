Решение о мере пресечения для Адамсонса будет обжаловано

Вагелис подтвердил, что неблагоприятное для клиента решение относительно примененной к нему меры пресечения будет обжаловано, поскольку это обязанность адвоката.

Адвокат не стал больше комментировать преступление, вменяемое Адамсону. Согласно решению суда, Вагелис до сих пор не встречался с клиентом.

Уже сообщалось, что суд Видземского предместья Риги в пятницу постановил применить в качестве меры пресечения задержание к Адамсонсу, обвиненному в шпионаже в пользу России. Суд также постановил заключить под стражу еще одного человека.

Решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде в течение семи дней.

Служба государственной безопасности (VDD) пока публично объявила, что 9 июня этого года служба возбудила уголовное дело по подозрению в шпионаже в пользу России.

В уголовном производстве по нескольким объектам были произведены неотложные процессуальные действия. Процессуальные действия, в том числе обыски, проводились также в здании Сейма и в отношении депутата с предварительного согласия Сейма. В ходе процессуальных действий VDD получил большое количество носителей информации и документов, начат анализ полученных материалов.

В настоящее время по этому уголовному делу к двум людям применен статус подозреваемых.

Расследование этого дела продолжается, и VDD будет предоставлять дополнительную информацию о его ходе в соответствии с ходом уголовного производства.

Адамсонс по вменяемым ему статься может получить до десяти лет тюрьмы.

Информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения, показывает, что Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет.

Неофициально известно, что Адамсонс передал как общедоступные документы - различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете,

так и информацию после посещения восточной границы страны, сообщил о позиции Балтийской Ассамблеи против "Северного потока-2". Также, по неофициальным данным, для передачи информации он использовал свой парламентский компьютер.

Адамсонс работал в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, Комиссии по спросу и Подкомитете по делам Балтии. Хотя Адамсонс не имеет доступа к гостайне, он имел право участвовать в заседаниях Комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, на которых должностные лица предоставляют информацию ограниченного доступа.

Он также работал в нескольких парламентских группах. В качестве члена парламента он входил в группу членов для развития сотрудничества с парламентом Израиля, парламентом Китая и парламентом Беларуси. С января 2019 года Адамсонс возглавляет группу депутатов по развитию сотрудничества с российским парламентом.