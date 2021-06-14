Решение о мере пресечения для Адамсонса будет обжаловано
Принятое в пятницу, 11 июня, решение о заключении под стражу обвиняемого Яниса Адамсонса будет обжаловано, сообщил адвокат обвиняемого Алберт Вагелис.
Принятое в пятницу, 11 июня, решение о заключении под стражу обвиняемого Яниса Адамсонса будет обжаловано, сообщил адвокат обвиняемого Алберт Вагелис.
Вагелис подтвердил, что неблагоприятное для клиента решение относительно примененной к нему меры пресечения будет обжаловано, поскольку это обязанность адвоката.
Уже сообщалось, что суд Видземского предместья Риги в пятницу постановил применить в качестве меры пресечения задержание к Адамсонсу, обвиненному в шпионаже в пользу России. Суд также постановил заключить под стражу еще одного человека.
Решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде в течение семи дней.
Служба государственной безопасности (VDD) пока публично объявила, что 9 июня этого года служба возбудила уголовное дело по подозрению в шпионаже в пользу России.
В уголовном производстве по нескольким объектам были произведены неотложные процессуальные действия. Процессуальные действия, в том числе обыски, проводились также в здании Сейма и в отношении депутата с предварительного согласия Сейма. В ходе процессуальных действий VDD получил большое количество носителей информации и документов, начат анализ полученных материалов.
В настоящее время по этому уголовному делу к двум людям применен статус подозреваемых.
Расследование этого дела продолжается, и VDD будет предоставлять дополнительную информацию о его ходе в соответствии с ходом уголовного производства.
Адамсонс по вменяемым ему статься может получить до десяти лет тюрьмы.
Информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения, показывает, что Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет.
так и информацию после посещения восточной границы страны, сообщил о позиции Балтийской Ассамблеи против "Северного потока-2". Также, по неофициальным данным, для передачи информации он использовал свой парламентский компьютер.
Адамсонс работал в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, Комиссии по спросу и Подкомитете по делам Балтии. Хотя Адамсонс не имеет доступа к гостайне, он имел право участвовать в заседаниях Комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, на которых должностные лица предоставляют информацию ограниченного доступа.
Он также работал в нескольких парламентских группах. В качестве члена парламента он входил в группу членов для развития сотрудничества с парламентом Израиля, парламентом Китая и парламентом Беларуси. С января 2019 года Адамсонс возглавляет группу депутатов по развитию сотрудничества с российским парламентом.
В советское время Адамсонс занимал различные должности в ВМФ СССР. После восстановления независимости Латвии он был одновременно заместителем командующего Латвийскими военно-морскими силами и командиром бригады пограничной охраны, но позже обратился к политике. Адамсонс по-прежнему получает военную пенсию из России.