Вт, 15.06.2021
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#Путешествуйразумно - это как? Министерства рассказали о новой кампании

ФОТО: Pexels

Сегодня, 15 июня, прошла пресс-конференция о кампании "#Путешествуйразумно", которую организовал ряд министерств, сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

МИД в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством экономики, Министерством сообщения и Министерством внутренних дел провели совместную кампанию о безопасных поездках.

В мероприятии приняли участие:

  • госсекретарь МИД Андрис Пелшс,
  • директор консульского департамента Гуна Япиня,
  • представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков,
  • директор департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития Инесе Ширава
  • и руководитель отдела здоровья окружающей среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

Видео: запись пресс-конференции

На пресс-конференции также была предоставлена информация о консульской работе дипломатической службы в 2020 и 2021 годах.

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