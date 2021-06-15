#Путешествуйразумно - это как? Министерства рассказали о новой кампании
Сегодня, 15 июня, прошла пресс-конференция о кампании "#Путешествуйразумно", которую организовал ряд министерств, сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).
Сегодня, 15 июня, прошла пресс-конференция о кампании "#Путешествуйразумно", которую организовал ряд министерств, сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).
МИД в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством экономики, Министерством сообщения и Министерством внутренних дел провели совместную кампанию о безопасных поездках.
В мероприятии приняли участие:
Видео: запись пресс-конференции
На пресс-конференции также была предоставлена информация о консульской работе дипломатической службы в 2020 и 2021 годах.