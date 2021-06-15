Путешествуйразумно - это как? Министерства рассказали о новой кампании

МИД в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством экономики, Министерством сообщения и Министерством внутренних дел провели совместную кампанию о безопасных поездках.

На пресс-конференции также была предоставлена информация о консульской работе дипломатической службы в 2020 и 2021 годах.