Водители обеспокены: на Таллиннском шоссе появились 13 км шумовых полос и столбов

Дорожные работы проходят на участке протяженностью чуть более 13 километров от виадука с Видземским шоссе до Пулкстеньэзерс на стороне Царникавы.

За исключением населенных пунктов, максимальная скорость на данном этапе составляет 70 километров в час. Такой она и останется после окончания работ, сообщила в понедельник программа TV3 Bez Tabu.

До сих пор на левой стороне дороги была белая прерывистая линия, и вместо двух полос движения водители стали сами создавать четырехполосную дорогу, вызывая тем самым опасные ситуации на дороге.

Что изменилось?

Теперь линии очищены и заменены сплошной белой линией, которую нельзя пересекать в соответствии с правилами дорожного движения. Правда, на трассе все еще есть водители, которые игнорируют новые знаки и горизонтальную раскраску.

Возмущенные этим изменением, ряд водителей выразили обеспокоенность тем, что нововведение приводит к заторам на шоссе. Также они критикуют то, что конструкторы не учли тот факт, что это все-таки международная трасса и что на этом этапе также регулярно курсирует военный транспорт.

Комментарий эксперта

Эксперт по дорожному движению Пол Тимротс также раскритиковал ремонтные работы, отметив, что десять лет назад, когда на этом шоссе планировалось построить по две полосы в каждом направлении, но дорога была сужена, было ясно, что в часы пик поток машин не сможет пройти.

Он объяснил, что дороги такого профиля были введены в Швеции после войны, чтобы автомобили могли объезжать тракторы в малонаселенных районах, "но мы построили из нее дорогу в другую страну. Это было очень глупым решением", - сказал Тимротс.

Он также отметил, что ожидаются проблемы, когда по этой трассе попытаются проехать танки "ненормальной ширины" и другая военная техника. "Думаю, от этих столбиков ничего не останется", - заключил эксперт.

Комментарий ​Latvijas Valsts ceļi

Представитель VAS Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова подчеркивает, что предлагаемые изменения направлены исключительно на повышение безопасности дорожного движения.

Цель улучшений - упорядочить движение без перестройки дороги, чтобы было как можно меньше конфликтных точек и аварий.

Ожидается, что работы на этом этапе будут завершены в ближайшие шесть недель. Latvijas Valsts ceļi обещают ввести аналогичные изменения и на других дорогах Латвии.