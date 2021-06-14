Турфирма обанкротилась, деньги не вернуть. Люди остались без поездки и тысяч евро

Жертвы в прошлом году должны были отправиться в Турцию. Когда началась пандемия, поездки отложили. За запланированную поездку агентству было выплачено несколько тысяч евро.

Семья Яны планировала две поездки в Турцию, агенту заплатили около 8000 евро. Семья Алисы заплатила за поездку 3035 евро, эквивалентную сумму заплатила и семья девушки, с которой планировалось вместе отдыхать.

Предложение BKS Travel включало все - перелет, отель, а также трансфер в аэропорт и обратно. Семья Янs работала с агентством b раньше, так что сомнений не было.

Жертв - намного больше

Программе удалось выяснить, что Яна и Алиса не единственные, еще около 40 человек заплатили агентству внушительные суммы.

С Bez Tabu также связались другие жертвы, которые, как Яна и Алиса, уже полностью или частично оплатили свои путешествия. Оплата произошла, когда компанией руководила Карина, по мере приближения дат поездки она была продана некому Антону. Карины захотела перемен и решила больше не заниматься туризмом. Дозвонившись до Антона, который купил турфирму, комментарий оказался коротким:

"Мне никто ничего не платил. Спрашивайте у полиции, как все это произошло".

"Он прислал нам новый контракт, мы должны были выплатить оставшуюся сумму - 2000 евро. В противном случае поездка была бы отменена. Мы перевели, тогда почти сразу мы получили сообщение от Антона, что поездку придется снова отложить на год", - говорит Алина.

Три владельца

Программа выяснила, что Антон также продал компанию, ее приобрел гражданин России Юрий.

Центр защиты прав потребителей приостановил действие лицензии компании на полгода, но новых владельцев это не особо беспокоит - они начали ликвидацию компании.